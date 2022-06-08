Чому не можна запускати салют і влаштовувати гучну вечірку

Чому, святкуючи весілля, не можна запускати салют або влаштовувати галасливу вечірку / Фото: Колаж: Сьогодні

Психологи радять намагатися повертатися до нормального життя: проводити час із друзями, робити манікюр чи купувати сукні, читати книги та навіть викладати позитивні селфі в Instagram. Але, схоже, деякі люди надто буквально сприйняли ці поради.

Так, днями у Києві та Дніпрі були зафіксовані випадки запуску салютів, а в соцмережах періодично з'являються повідомлення про ті чи інші вечірки у клубах. Розбираємось з психологом Тамарою Добудогло, чому це неприйнятно.

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Те, що ми зараз переживаємо, війна в Україні – це колективний досвід. Це не приватна історія, яка когось торкається, а когось ні. Зараз ми маємо всі об'єднатися, бути тактовними, емпатичними по відношенню до іншого.

Психолог пояснила, що не варто влаштовувати гучні вечірки, щоб відсвяткувати весілля або день народження, оскільки це може спричинити панічну атаку та найсильніші психічні розлади у оточуючих.

Салют, дискотека, гучна вечірка – це нетактовний спосіб повернення до нормального життя. Одна річ, коли ти відновлюєш бізнес, купуєш каву, зустрічаючись із друзями, платиш за послуги поштових сервісів, купуєш у вітчизняних виробників – це повернення до нормального.

Пам'ятайте, порушувати спокій іншої людини, яка пережила жахи війни, – неприйнятно.

Ми всі по-різному травмовані. Звичайно, хтось повернувся до колишнього життя швидше. Особливо ті люди, які виїхали на самому початку війни із зон бойових дій і не чули канонаду артилерії, здригаючись щохвилини. Також, якщо людина має точки опори, такі як робота, безпека, фінансова стабільність, вона має велику можливість налагодити ритм життя.

Є люди більш травмовані, емоційно їх більше зачепило. Навіть гучна музика здатна викликати панічну атаку. Вони погано реагують на такі гучні звуки, і ці люди можуть бути поруч із вами, просто за стіною. Не включати голосно музику і не запускати салют – це не означає, що ви позбавляєте себе радощів та задоволення, позитиву. Це означає – озирнутися навкруги і зрозуміти, чи нікого твій прояв свободи і радості не зачепить.

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Потрібно навчитися відчувати межу між тим, що вам хочеться, і станом іншої людини. Це грань у тактовності та розумінні контексту ситуації, а це – війна в Україні. Ніхто не забороняє вам відправитися на пікнік із друзями та провести його без драйву, а спокійно, поважаючи інших.

Пам'ятайте, ЗСУ зараз захищають не якусь конкретну людину, а всю країну, мільйони життів, незалежно від статусу та фінансових можливостей. Чому б нам усім не брати з них приклад та стати толерантними до інших.

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