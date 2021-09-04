Чому не варто занадто захоплюватися корейської їжею

Якщо ви не хочете "втратити" талію, то не варто занадто захоплюватися корейської їжею / Фото: freepik.com

Багата на вуглеводи корейська традиційна кухня підвищує ризики абдомінального ожиріння і метаболічного синдрому. До такого висновку прийшли самі корейські медики – результати їх дослідження опубліковані в медичному журналі Nutritients.

Що таке метаболічний синдром?

Метаболічним синдромом – це не хвороба, а стан, при якому у людини присутня ціла група факторів ризику. А ці ризики в свою чергу ведуть до серцево-судинних хвороб, ожиріння, особливо абдомінального (тобто в районі живота), розвитку діабету другого типу і інсультів.

Метаболічний синдром, як відзначають дослідники, розвивається у тих, хто харчується їжею, яка багата швидкими вуглеводами. А традиційна корейська кухня ними багата – корейці вживають дуже багато білого рису, а у цього продукту самий високий глікемічний індекс .

Які ще страви корейської кухні багаті швидкими вуглеводами

Також багато вуглеводів містить корейська локшина. Кимчи, популярне і улюблене багатьма українцями страва з гостро приправлених квашених овочів, більш корисна. Ферментовані овочі і спеції містять безліч корисних мінералів і макроелементів.

Багата вуглеводами корейська локшина, якщо часто її їсти, то можна погладшати / Фото: unsplash.com

Однак рецептів кимчи багато, і ті страви, в яких крім соєвого і інших соусів багато солі і цукру, їсти дуже часто не варто. Також важливо правильно їсти фрукти, особливо солодкі – не зловживати і їсти їх в першій половині дня.

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Дослідники відзначили, що найбільше схильність до жирових відкладень на талії була помічена у тих жінок, які також мали запальні процеси в організмі. Тому корейські медики рекомендують розбавляти вуглеводний раціон білковою їжею.

Яка їжа допоможе уникнути накопичення жиру на талії?

Знизити ризики абдомінального ожиріння, яке найбільше пов'язане з вживанням вуглеводів і метаболічного синдрому допомагає в насамперед збалансоване харчування . І білкова їжа, в насамперед молочні білки.

При збільшенні молочних продуктів в раціоні добровольців і зниженні вуглеводної їжі вчені помітили зниження жирової маси . Також важливо їсти овочі і стежити, щоб організм отримував достатньо клітковини.

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