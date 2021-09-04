Почему не стоит слишком увлекаться корейской едой

Если вы не хотите "потерять" талию, то не стоит слишком увлекаться корейской едой / Фото: freepik.com

Богатая углеводами корейская традиционная кухня повышает риски абдоминального ожирения и метаболического синдрома. К такому выводу пришли сами корейские медики – результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Nutritients.

Что такое метаболический синдром?

Метаболическим синдромом – это не болезнь, а состояние, при котором у человека присутствует целая группа факторов риска. А эти риски в свою очередь ведут к сердечно-сосудистым болезням, ожирению, особенно абдоминальному (то есть в районе живота), развитию диабета второго типа и инсультам.

Метаболический синдром, как отмечают исследователи, развивается у тех, кто питается пищей, которая богата быстрыми углеводами. А традиционная корейская кухня ими богата – корейцы употребляют очень много белого риса, а у этого продукта самый высокий гликемический индекс.

Какие еще блюда корейской кухни богаты быстрыми углеводами

Также много углеводов содержит корейская лапша. Кимчи, популярное и любимое многими украинцами блюдо из остро приправленных квашеных овощей, более полезное. Ферментированные овощи и специи содержат множество полезных минералов и макроэлементов.

Богата углеводами корейская лапша, если часто ее есть, то можно поправиться / Фото: unsplash.com

Однако рецептов кимчи много, и те блюда, в которых помимо соевого и других соусов много соли и сахара, часто есть не стоит. Также важно правильно есть фрукты, особенно сладкие – не злоупотреблять и кушать их в первой половине дня.

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Исследователи отметили, что больше всего склонность к жировым отложениям на талии была замечена у тех женщин, которые также имели воспалительные процессы в организме. Поэтому корейские медики рекомендуют разбавлять углеводный рацион белковой пищей.

Какая пища поможет избежать накопления жира на талии?

Снизить риски абдоминального ожирения, которое больше всего связано с употреблением углеводов и метаболического синдрома помогает в первую очередь сбалансированное питание. И белковая пища, в первую очередь молочные белки.

При увеличении молочных продуктов в рационе добровольцев и снижении углеводистой пищи ученые заметили снижение жировой массы. Также важно есть овощи и следить, чтобы организм получал достаточно клетчатки.

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