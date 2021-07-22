Чому діти тонуть, якщо поруч батьки – розповів лікар Комаровський

Потопаюча дитина необов'язково кличе на допомогу, більшість тоне мовчки / Фото: Сьогодні
Найпоширеніші батьківські помилки, що потопаюча дитина покличе на допомогу і що якщо вона вміє плавати, то трагедії не станеться. Але статистика говорить протилежне: з травня по серпень тоне більше 500 дітей. Як уникнути трагедії на воді і що потрібно знати батькам – розповів відомий дитячий лікар Євген Комаровський в своєму і нстаграм-журналі.
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Чому діти тонуть навіть під наглядом батьків?
Тому що спрацьовують поширені стереотипи: що потопаючий обов'язково кличе на допомогу, що якщо мама або тато відлучилися на 2 хвилини – то дитина не встигне потонути.
Також багато батьків вважають, що за дітьми у воді повинні стежити виключно рятувальники. А якщо їх дитина ходила на плавання, то вона ніколи не зможе потонути. Насправді:
- діти (і дорослі) тонуть найчастіше тихо і мовчки,
- якщо дитина тоне, то для її порятунку є менше хвилини,
- стежити за дитиною на пляжі або в басейні повинні батьки, а не рятувальники,
- курси плавання потрібні, але навички у всіх дітей різні: статистика нещадна: 47%, які потонули в віці від 10 до 17 років, вміли плавати.
Як же убезпечити дитину в воді і що знати батькам?
Навчіть дітей навичкам, які допоможуть в разі, якщо дитина почне тонути. А саме – пірнати під воду і виринати, триматися на поверхні, пропливати більше 25 метрів, вибиратися з басейну, не використовуючи сходи.
Слідкуйте за дітьми у воді – будьте поруч і не залишайте їх наодинці / Фото: freepik.com
Також завжди стежте за дітьми, якщо вони в воді – будьте поруч і не залишайте їх одних. І обов'язково навчитеся надавати першу невідкладну допомогу при утопленні.
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