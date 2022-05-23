Чому алкоголь під час війни – не найкращий спосіб заспокоїтися та "підлікуватися"

Алкоголь під час війни - не найкращий спосіб заспокоїтися та «підлікуватися», спиртне навпаки підвищує тривожність / Фото: Unsplash,

Пити алкоголь, щоб зняти стрес, особливо у ситуації війни з Росією – дуже невдала антистрес-терапія. Чому алкоголь та психотравматичні події не сумісні – розповіли у МОЗ України.

Справді, після кількох грамів алкоголю незабаром людина відчуває якесь заспокоєння, розслаблюється, але ненадовго. Якщо ж ви знаходитесь у місці, де постійно відновлюються бойові дії, то не варто приминати алкоголь взагалі .

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Алкогольні напої гальмують швидкість вашої реакції, негативно впливають на мислення та не дозволять адекватно оцінити рівень небезпеки.

Тому що спиртні напої гальмують швидкість вашої реакції, негативно впливають на мислення та не дозволять адекватно оцінити рівень небезпеки. Під впливом алкоголю рівень тривоги може зрости ще сильніше, і людина в результаті занурюється в стан ще глибшої депресії.

Також спиртні напої уповільнюють роботу мозку. Під алкоголем можна легко піддаватися дії неперевіреної інформації, втратити самоконтроль, поводитися агресивно тощо. П'яна людина становить загрозу як собі, так і іншим, особливо у випадках евакуації чи переміщення до укриття.

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Алкоголь не бореться зі стресом, а навпаки, може призвести до підвищення рівня тривожності та агресивності

У результаті значно зростає можливість травмуватися, дезорієнтуватися, втратити час задля збереження свого життя. До того ж алкогольні напої не є антистресом. Навпаки, споживання алкоголю може призвести до підвищення рівня тривожності, агресивності та втрати самоконтролю, отже, негативно впливає на психологічний стан.

Найкращий спосіб пережити психотравматичні події – звернутися до фахівця, а не зловживати алкогольними напоями. Також випитий алкоголь, особливо міцний, може стати причиною травми, загострення хронічного захворювання Тому не варто налягати на алкоголь, адже у воєнний час медична допомога не завжди є доступною.

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