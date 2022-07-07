Зніміть це негайно: плащ Balenciaga з ефектом пташиного посліду вартістю 75 тис. грн (фото)

Новий витвір Демни Гвасалії з колекції Balenciaga літо 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Люксові бренди вражають своїми витворами, а ціни на ці речі просто приголомшують. Не встигли ми відійти від диванів для котиків за 290 тис. грн від Gucci, як Balenciaga вирішили добити нас своєю творчістю.

У літній колекції бренду ми знайшли тренчі, які в якості принтів покриті бризками фарби так, що зовні вони нагадують голубиний послід. Плащі представлені у двох колірних варіантах – темно-зеленому та бежевому. Виконані вироби із бавовняної тканини.

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Тренч Balenciaga

Тренч Balenciaga

Вартість тренчу становить лише 75 тис. грн. Річ створена не лише для чоловіків, а й для жінок. Плащі зроблені у різних варіантах крою. Темно-зелений з рукавами реглан та поясом нагадує класичний варіант міжсезонного гардеробу. А бежевий має прямий крій із прихованими гудзиками.

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Тренч Balenciaga

Тренч Balenciaga

Вам буде цікаво побачити: американський бренд показав, що його білизну можуть носити всі.