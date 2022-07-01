Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Куди піти у Києві

Босоніжки на літо
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Диван для кота за 290 тис. грн та інші дрібниці: Gucci показали, що багатії готові купити для своїх вихованців (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 липня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люксовий бренд випустив нову колекцію аксесуарів для домашніх улюбленців, до якої увійшли звичні речі. Нічого особливого, крім цін
Люксові товари для тварин вражають
Люксові товари для тварин вражають / Фото: Колаж: Сьогодні

Gucci випустили нову колекцію товарів для домашніх тварин. Над новою лінійкою працював художник, фотограф та режисер Макс Сідентопф. До неї увійшли аксесуари як для кішок, так і для собак, виконані у досконалій італійській якості.

Дизайнери модного будинку постаралися, щоб усі предмети виглядали в естетиці Gucci та, звичайно, були вироблені з найдорожчих матеріалів. На багатьох аксесуарах для котів та собак намальовані вручну мотиви та логотипи. Власники вихованців знайдуть у колекції повідці, тарілки, тримачі для повідців, нашийники, сумки, керамічні миски та чохли Apple Air Tag, а також лежаки та одяг, серед яких футболки, поло, трикотажні костюми та пальта.

Реклама

Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 | Фото: Gucci
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci
1/7

Ціни на товари вражають. Так, миска для їжі обійдеться в 60 тис. грн, а її дорожній варіант – 145 тис. грн, переноска для тварини – 113 тис. грн, повідці та нашийники по 12 тис. грн, а за диван доведеться віддати бл. 290 тис. грн.

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Реклама

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Ціни на одяг стартують від 7 тис. грн.

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Реклама

Невідомо, як самі тварини оцінять таку розкіш, а їх власникам треба буде витратитися.

У колекцію Gucci Pet Collection 2022 також включили і предмети одягу, виготовлені з переробленої бавовни. Бажаючі можуть переглянути повний список предметів на сайті Gucci.

Gucci Pet Collection 2022
Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Вам буде цікаво дізнатися, що український дизайнер створить колекцію для Gucci.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти