Диван для кота за 290 тис. грн та інші дрібниці: Gucci показали, що багатії готові купити для своїх вихованців (фото)

Люксовий бренд випустив нову колекцію аксесуарів для домашніх улюбленців, до якої увійшли звичні речі. Нічого особливого, крім цін

Люксові товари для тварин вражають / Фото: Колаж: Сьогодні

Gucci випустили нову колекцію товарів для домашніх тварин. Над новою лінійкою працював художник, фотограф та режисер Макс Сідентопф. До неї увійшли аксесуари як для кішок, так і для собак, виконані у досконалій італійській якості.

Дизайнери модного будинку постаралися, щоб усі предмети виглядали в естетиці Gucci та, звичайно, були вироблені з найдорожчих матеріалів. На багатьох аксесуарах для котів та собак намальовані вручну мотиви та логотипи. Власники вихованців знайдуть у колекції повідці, тарілки, тримачі для повідців, нашийники, сумки, керамічні миски та чохли Apple Air Tag, а також лежаки та одяг, серед яких футболки, поло, трикотажні костюми та пальта.

Реклама

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci 1 /7

Ціни на товари вражають. Так, миска для їжі обійдеться в 60 тис. грн, а її дорожній варіант – 145 тис. грн, переноска для тварини – 113 тис. грн, повідці та нашийники по 12 тис. грн, а за диван доведеться віддати бл. 290 тис. грн.

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Реклама

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Ціни на одяг стартують від 7 тис. грн.

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Реклама

Невідомо, як самі тварини оцінять таку розкіш, а їх власникам треба буде витратитися.

У колекцію Gucci Pet Collection 2022 також включили і предмети одягу, виготовлені з переробленої бавовни. Бажаючі можуть переглянути повний список предметів на сайті Gucci.

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Вам буде цікаво дізнатися, що український дизайнер створить колекцію для Gucci.