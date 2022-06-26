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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Бра та стрінги для чоловіків: американський бренд показав, що їхню білизну можуть носити всі (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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26 червня, 14:00
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Геть стереотипи, гендер та особливості фігури. Parade представили рекламну кампанію нової лінії базової білизни та розповіли, чому важливо носити те, що зручно
Рекламна кампанія Parade New: Cotton
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

Бренди всіляко намагаються привернути увагу представників покоління Z, запускаючи рекламу декоративної косметики із гомосексуалами та пропагуючи рівність та інклюзію. Так, американський бренд Parade запустив лінію білизни під назвою New: Cotton з огляду на гендерні аспекти.

До колекції увійшли базові предмети спідньої білизни, серед яких труси-боксери, плавки, комбінезон, топи та майки, а також стрінги. Всі речі створені, щоб кожен зміг їх носити з огляду на особливості фігури. Всі предмети виготовлені з тканин, отриманих із залишків деревини та переробленої бавовни.

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Рекламна кампанія Parade New: Cotton
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

Бюстгальтери та труси представлені в кольорових варіантах від жовтогарячого до бузково-фіолетового, а шорти-боксери пропонуються в чорному, сірому, зеленому, синьому та інших кольорах.

У колекції також представлені укорочені майки та боді, які можна використовувати як повсякденний одяг у поєднанні з джинсами чи сорочкою.

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Рекламна кампанія Parade New: Cotton
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

При роботі над рекламною кампанією колекції Parade New: Cotton також було враховано ґендерні аспекти. Команда бренду вирішила показати справді унісекс мотиви та розвінчати міфи, що чоловіки та жінки різної статури не можуть носити ті чи інші предмети гардеробу. Так, на фото ми бачимо чоловіків у бра та стрінгах. У Parade вирішили показати наочний приклад того, як варто виходити за рамки і не звертати увагу на усталені стереотипи у суспільстві.

Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton | Фото: hypebeast
Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast
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Читайте також: як правильно підібрати бюстгальтер – основні помилки та інструкція.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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