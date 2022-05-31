"Вово, їб*ш їх…": ТОП-5 заходів червня в Києві, де лунатимуть улюблені пісні

ТОП-5 заходів червня в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни та гості міста не уявляють столицю України без концертів та фестивалів. Через війну останні 3 місяці лунала не музика просто неба, а сирени та звуки бомбардування. Сильна нація українців продовжує проживати кожну секунду життя, адаптувавшись до реалій. "Сьогодні" поділяться афішею ТОП-5 патріотичних і не тільки івентів червня в Києві.

Концерт "Мрія незламна"

Приходьте на благодійний концерт "Мрія незламна" талановитих дітей-переселенців, які вимушено покинули рідні домівки. Мета івенту – показати, що війна не стане на заваді здійсненню мрій маленьких українців. Отримані кошти спрямують благодійному фонду "Братське Серце" та на відновлення зруйнованих територій України під час війни.

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Коли: 1 червня о 18:00.

Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence на вул. Виноградна, 2.

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Ціна: 200 гривень.

Ярмарок платівок

Відвідайте благодійний ярмарок вінілових платівок у першу суботу літа-2022. Платівки представлять колекціонери, DJ та десятки столичних магазинів. Ярмарок відбудеться просто неба з благодійною метою – зібрати кошти для організації "ЗооПатруль UA", яка рятує тварин під час війни.

Коли: 4 червня о 12:00.

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Де: в закладі "Бар твоїх друзів", вул. Михайлівська, 13.

Концерт "100 днів незламності України"

Для поціновувачів української музики – благодійний концерт "100 днів незламності України". Лайнап концерту – це пісні, народжені війною. Почуєте наживо "Доброго вечора, ми з України", "Допоможе ЗСУ", "Давай цілуватися під час сирени", "Вово, їб*ш їх…" та інші треки. Серед виконавців – PROBASS ∆ HARDI, CHICO & QATOSHI, MAMARIKA та 100LITSA.

Коли: 4 червня о 18:00.

Де: у Bel Etage Music Hall, вул. Шота Руставелі, 16а.

Ціна: від 499 гривень.

Концерт гурту Kozak System

Український рок-гурт Kozak System влаштує концерт з благодійною метою – допомогти ЗСУ. Фанів здивують оригінальним виконанням пісень: від панк-року до ліричних балад та патріотичних військових гімнів.

Коли: 11 червня о 18:00.

Де: у Bel Etage Music Hall, вул. Шота Руставелі, 16а.

Ціна: від 490 гривень.

Концерт оркестру НАОНІ

Національний академічний оркестр народних інструментів України влаштує концерт, присвячений державному святу – Дню Конституції України. Програму оцінить кожен патріот, бо пролунають "Гімн України", "Червона рута", "Водограй", "Ой, у лузі червона калина", "Ой, верше, мій верше" та інші легендарні композиції.

Коли: 28 червня о 18:00.

Де: в Жовтневому палаці, вул. Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Ціна: від 200 гривень.

Ви оціните архівні знімки Києва кінця 19-го та початку 20-го століття.