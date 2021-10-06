Зашморг на шиї: показ Givenchy з українською моделлю викликав скандал на Тижні моди в Парижі

Кристи Пономар на показе Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Після того як Givenchy представили колекцію весна-літо 2022 на Тижні моди в Парижі, бренд потрапив в скандал. Користувачів Мережі в усьому світі обурила прикраса, створена креативним директором будинку Метью М. Вільямсом.

Справа в тому, що українська модель Крісті Пономар вийшла на подіум в кольє, яке асоціюється з петлею на шиї. Людей шокувала така прикраса, на думку багатьох – це прямий посил, пов'язаний з насильством, агресією і суїцидом.

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Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Крісті Понамар прокоментувала ситуацію в своєму акаунті в TikTok:

Я дивуюся, як люди можуть придумати проблему там, де її немає. Я три дні до цього бачила цю прикрасу і у мене жодного разу не виникла асоціація з петлею.

Представники Givenchy поки не принесли вибачень, дотримуючись позиції мовчання. Реклама

Прикраса на показі Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Нагадаємо, подібна ситуація вже виникала в модній індустрії, коли 2019 року Burberry представили прикрасу, дуже схожу на зашморг. Тоді представники модного будинку дуже довго просили вибачення і виправдовувалися за неналежне кольє.

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