Перший молодик 2022 року 2 січня : що категорично не можна робити в цей день

Перший молодик у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні
Не встиг розпочатися Новий рік 2022, як уже настає молодик. Місяць також хоче оновлення. Чим примітний цей день, що цікавого і небезпечного може статися, що можна, а що категорично не можна робити в період молодика, читайте в нашій статті.
Особливості молодика 2 січня
Отже, сьогодні ввечері, 2 січня, о 20:34 за київським часом відбудеться молодик, який пройде на межі 29-го та 1-го місячних днів під знаком зодіаку Стрілець.
Що означає молодик? Місяць у цей момент розташовується на одній прямій між Землею та Сонцем, а тому стає невидимим на небі.
На думку астрологів, період молодика дуже важливий у житті людей, тому що в цей час відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє. В даному випадку – не лише на місяць, а й на весь рік, оскільки це перший молодик у 2022 році.
У фазу молодика сприятливо займатися плануванням важливих справ і накопичувати сили .
Важливо та дуже корисно формулювати свої бажання і прагнення , візуалізувати, писати, малювати, промовляти, чого ви хочете та про що мрієте. Період молодика – найбільш вдалий для настроювання себе і свого внутрішнього потенціалу на виконання бажань.
Молодий місяць у знаку Стрілець діє на людей заспокійливо, закликає до порядку та дисципліни. Люди краще сприймають інформацію і тягнуться до знань, стають більш законослухняними та сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій, а також діляться власним досвідом із оточенням.
Цей період вважається особливо вдалим для активної участі у суспільному житті, а також серйозних змін та починань у особистому житті.
Що не можна робити під час молодика 2 січня
- Не можна сваритися та з'ясовувати стосунки з оточенням – у ці дні сказані слова будуть особливо образливими.
- Місяць у Стрільці відводить думки та міркування від звичної логіки , тож будьте акуратнішими з роботою, яка задіює розумовий процес.
- Не можна проводити операції, пов'язані із землею або будівництвом .
- Під впливом цього знака зодіаку поради та думка людей стають більш нав'язливими – а це подобається далеко не всім.
- Не варто в день молодика приймати важливі рішення , щоб згодом не пошкодувати про це.
- Не займайтеся важкою фізичною працею у період молодика.
- Під час молодика намагайтеся не перебувати в смутку .
- Також у день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил.
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