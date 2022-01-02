Перший молодик 2022 року 2 січня : що категорично не можна робити в цей день

Перший молодик у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встиг розпочатися Новий рік 2022, як уже настає молодик. Місяць також хоче оновлення. Чим примітний цей день, що цікавого і небезпечного може статися, що можна, а що категорично не можна робити в період молодика, читайте в нашій статті.

Особливості молодика 2 січня

Отже, сьогодні ввечері, 2 січня, о 20:34 за київським часом відбудеться молодик, який пройде на межі 29-го та 1-го місячних днів під знаком зодіаку Стрілець.

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Що означає молодик? Місяць у цей момент розташовується на одній прямій між Землею та Сонцем, а тому стає невидимим на небі.

На думку астрологів, період молодика дуже важливий у житті людей, тому що в цей час відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє. В даному випадку – не лише на місяць, а й на весь рік, оскільки це перший молодик у 2022 році.

У фазу молодика сприятливо займатися плануванням важливих справ і накопичувати сили .

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Важливо та дуже корисно формулювати свої бажання і прагнення , візуалізувати, писати, малювати, промовляти, чого ви хочете та про що мрієте. Період молодика – найбільш вдалий для настроювання себе і свого внутрішнього потенціалу на виконання бажань.

Молодий місяць у знаку Стрілець діє на людей заспокійливо, закликає до порядку та дисципліни. Люди краще сприймають інформацію і тягнуться до знань, стають більш законослухняними та сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій, а також діляться власним досвідом із оточенням.

Цей період вважається особливо вдалим для активної участі у суспільному житті, а також серйозних змін та починань у особистому житті.

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Що не можна робити під час молодика 2 січня

Не можна сваритися та з'ясовувати стосунки з оточенням – у ці дні сказані слова будуть особливо образливими.

з оточенням – у ці дні сказані слова будуть особливо образливими. Місяць у Стрільці відводить думки та міркування від звичної логіки , тож будьте акуратнішими з роботою, яка задіює розумовий процес.

, тож будьте акуратнішими з роботою, яка задіює розумовий процес. Не можна проводити операції, пов'язані із землею або будівництвом .

. Під впливом цього знака зодіаку поради та думка людей стають більш нав'язливими – а це подобається далеко не всім.

– а це подобається далеко не всім. Не варто в день молодика приймати важливі рішення , щоб згодом не пошкодувати про це.

, щоб згодом не пошкодувати про це. Не займайтеся важкою фізичною працею у період молодика.

у період молодика. Під час молодика намагайтеся не перебувати в смутку .

. Також у день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил.

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