Первое новолуние 2 января-2022 что категорически нельзя делать в этот день

Первое новолуние в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успел начаться Новый год 2022, как уже наступает новолуние. Луна также хочет обновления. Чем примечателен этот день, что интересного и опасного может произойти, что можно, а что категорически нельзя делать в период новолуния, читайте в нашей статье.

Особенности новолуния 2 января

Итак, сегодня вечером, 2 января, в 20:34 по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет на границе 29-го и 1-го лунных дней под знаком зодиака Стрелец.

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Что значит новолуние? Луна в этот момент располагается на одной прямой между Землей и Солнцем, а потому становится невидимой на небе.

По мнению астрологов, период новолуния очень важен в жизни людей, потому что в это время происходит закладывание целей и задач на будущее. В данном случае – не только на месяц, но и на весь год, поскольку это первое новолуние в наступившем 2022 году.

В фазу новолуния благоприятно заниматься планированием важных дел и накапливать силы .

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Важно и очень полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать, проговаривать, чего вы хотите и о чем мечтаете. Период новолуния – самый подходящий для настраивания себя и своего внутреннего потенциала на исполнение желаний.

Новолуние в знаке Стрелец действует на людей успокаивающе, призывает к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям, а также делятся собственным опытом с окружающими.

Этот период считается особо удачным для активного участия в общественной жизни, а также серьезных перемен и начинаний в личной жизни.

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Что нельзя делать во время новолуния 2 января

Нельзя ссориться и выяснять отношения с окружающими – в эти дни сказанные слова будут особенно обидными.

с окружающими – в эти дни сказанные слова будут особенно обидными. Луна в Стрельце уводит мысли и рассуждения от привычной логики , так что будьте поаккуратнее с работой, которая задействует мыслительный процесс.

, так что будьте поаккуратнее с работой, которая задействует мыслительный процесс. Нельзя проводить операции, связанные с землей или строительством .

. Под воздействием этого знака зодиака советы и мнение людей становятся более навязчивыми – а это нравится далеко не всем.

– а это нравится далеко не всем. Не стоит в день новолуния принимать важные решения , чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

, чтобы впоследствии не пожалеть об этом. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом в период новолуния.

в период новолуния. Во время новолуния старайтесь не пребывать в унынии .

. Также в день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

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