Що означає бути дружиною президента: Олена Зеленська дала інтерв'ю чеському виданню

Олена Зеленська розповіла, що думає про росіян, як справляється з роллю дружини президента і чим займається зараз / Фото: respekt.cz

Олена Зеленська дала інтерв'ю чеському тижневику Respekt, який був створений у 1989 році командою дисидентів. Перша леді України подякувала Чехії за прийом понад 300 тисяч біженців. Також вона прокоментувала військові злочини, скоєні в Україні російською армією.

Вже відомо, що на Київщині після деокупації виявлено понад 900 тіл мирних жителів. Дані продовжують оновлюватись.

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Зараз увесь світ намагається розгадати причину такої нелюдяності росіян. Моя версія – це відображення того, як російська влада ставиться до своїх солдатів і взагалі до людей. Це суміш приниження підлеглих та безкарності силовиків. І коли такий принижений підлеглий набуває сили – він стає маніяком, – сказала Олена Зеленська.

Олена Зеленська на обкладинці чеського журналу Respekt

Після початку російської агресії проти України Олена Зеленська разом зі своїми дітьми стала мішенню номер два для росіян, одразу після свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського. Вона розповіла в інтерв'ю, що така інформація сприймалася як залякування, як поганий конспіративний сценарій.

Але коли ми всі побачили, як зловмисники вбивають наших дітей, розстрілюють цілі сім'ї, ґвалтують жінок — стало ясно, що Росія здатна на все, — пояснила Зеленська.

Що означає бути дружиною президента країни, в якій йде війна – одне з головних питань, яке часто ставлять першій леді.

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Бути дружиною президента – відповідально. А бути дружиною президента країни, яку роздирає війна, — значить особливо відповідально, — відповіла Олена.

Дружина Зеленського зазначила, що при цьому вона залишається дружиною і матір'ю. Але страх і захист власної сім'ї – не єдине, що зараз вона робить. Усіми силами Олена зі своєю командою намагається щодня працювати, щоб допомогти маленьким українцям дістатися безпечного місця. Так було створено ініціативу "рейси життя", в рамках якої проводиться евакуація дітей з онкологічними захворюваннями з України до Європи, щоб вони могли продовжувати боротьбу із хворобами.

Також Олена займається питаннями евакуації дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей з інвалідністю.

Однією з найголовніших своїх місій Зеленська назвала інформування світу про те, що в Україні йде справжня війна, що гинуть тисячі дорослих та дітей. Вона продовжує закликати все міжнародне співтовариство не мовчати.

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Перша леді Україна розповіла про свою роботу та почуття / Фото: respekt.cz

Найбільше Олену шокували дії окупантів:

Найстрашнішим відкриттям для мене стало те, наскільки жорстокими можуть бути люди (ми думали, принаймні, що вони – люди).

Вона зізналася, що на фото з Бучі, Маріуполя, Охтирки чи Краматорська неможливо дивитися без сліз. Олена зазначила, що поки Росія твердить про фейки, команда президента ретельно збирає всю інформацію про звірства, щоб лиходії були покарані.

На запитання журналістів, що вона подумала у перший день війни, Зеленська відповіла:

Наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше.

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