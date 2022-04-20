Что значит быть женой президента: Елена Зеленская дала интервью чешскому изданию

Елена Зеленская рассказала о том, что думает о россиянах, как справляется с ролью жены президента и чем занимается сейчас / Фото: respekt.cz

Елена Зеленская дала интервью чешскому еженедельнику Respekt, который был создан в 1989 году командой диссидентов. Первая леди Украины поблагодарила Чехию за прием более 300 тысяч беженцев. Также она прокомментировала военные преступления, совершенные в Украине российской армией.

Уже известно, что в Киевской области после деоккупации обнаружено более 900 тел мирных жителей. Данные продолжают обновляться.

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Сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Моя версия – это отражение того, как российские власти относятся к своим солдатам и вообще к людям. Это смесь унижения подчиненных и безнаказанности силовиков. И когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком, – сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская на обложке чешского журнала Respekt

С начала российской агрессии против Украины Елена Зеленская вместе со своими детьми стала мишенью номер два для россиян, сразу после своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского. Она рассказала в интервью, что изначально такая информация воспринимается как запугивание, как плохой конспиративный сценарий.

Но когда мы все увидели, как злоумышленники убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин — стало ясно, что Россия способна на все, — объяснила Зеленская.

Что значит быть женой президента страны, в которой идет война, – один из главных вопросов, который часто задают первой леди.

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Быть женой президента – ответственно. А быть женой президента раздираемой войной страны — значит особенно ответственно, – ответила Елена.

Супруга Зеленского отметила, что при этом она остается и женой, и матерью. Но страх и защита собственной семьи – не единственное, что сейчас она делает. Всеми силами Елена со своей командой старается каждый день работать, чтобы помочь маленьким украинцам добраться до безопасного места. Так была создана инициатива "Рейсы жизни", в рамках которой проводится эвакуация детей с онкологическими заболеваниями из Украины в Европу, чтобы они могли продолжать борьбу с болезнями.

Также Елена занимается вопросами эвакуации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с инвалидностью.

Одной из главных своих миссий Зеленская назвала информирование мира о том, что в Украине идет настоящая война, что гибнут тысячи взрослых и детей. Она продолжает призывать все международное сообщество не молчать.

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Первая леди Украина рассказала о своей работе и чувствах / Фото: respekt.cz

Больше всего Елену шокировали действия оккупантов:

Самым страшным открытием для меня стало то, насколько жестокими могут быть люди (мы думали, по крайней мере, что они – люди).

Она призналась, что на фото из Бучи, Мариуполя, Охтырки или Краматорска невозможно смотреть без слез. Елена отметила, что пока Россия говорит о фейках, команда президента тщательно собирает всю информацию о зверствах, чтобы злодеи были наказаны.

На вопрос журналистов, что она подумала в первый день войны, Зеленская ответила:

Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше.

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