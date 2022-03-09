Патріотичні меми, які піднімуть вам настрій: курйозні картинки на злобу дня

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Чотирнадцятий день вторгнення Росії. Ворог звірствує у Київській області та Маріуполі, а наша віра в силу української армію зростає в геометричній прогресії, і ми знаємо, що перемога України – питання часу, і навіть не питання! Щоб зарядити і вас правильним настроєм, пропонуємо подивитись нашу підбірку мемів на злобу дня, повз які неможливо пройти без посмішки.

Telegram-канал валер’янка Арестовича створений кілька днів тому, але вже став популярним у Мережі завдяки своїм кумедним мемам, які посміхнуть навіть тих, хто перебуває в глибокій депресії. Українці, хоч би як важко нам зараз не було, пам'ятайте, все минає – мине і це. Не можна здаватися й опускати руки, адже перемога всієї країни – це перемога кожного з нас над своїми страхами та сумнівами.

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Дивіться курйозні картинки, діліться ними з друзями, і нехай кожен з нас пам'ятає, заради чого ми сьогодні проживаємо цей біль та гіркоту. Тільки уявіть, який День перемоги у нас з Вами буде! І цей вже точно буде наш, поза всяким сумнівом.

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Нагадаємо, як знешкодити диверсанта за допомогою українських пісень – інструкція та тексти.

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