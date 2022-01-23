Хлопці, надихаємося: як одягались чоловіки на Тижні моди у Мілані

Як одягаються хлопці Тижня чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно Ukrainian Fashion Week оголосили програму ювілейного сезону, у той час як з 15 по 17 січня в Мілані проходив Тиждень чоловічої моди сезону осінь-зима 2022/2023. Поки модники перемістилися до Парижа, ми розглядаємо найкращі образи.

Вулиці італійського міста були яскравими, як ніколи! Від кількості модників на квадратний метр можна було збожеволіти. Серед стильних гостей заходу були: редактори модних видань, моделі та стрітстайл-зірки, що відвідали покази Ermenegildo Zegna, 1017 ALYX 9SM, Dolce & Gabbana, Prada, Fendi та багато інших.

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Хлопці на Тижні чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Кайф у тому, що ніхто не дотримувався якогось певного дрес-коду. Як завжди, візири обирали неординарні вбрання, які впадали в очі своєю еклектичністю, поєднанням різних принтів та сміливих кольорів, незрозумілим тандемом різних фактур та обсягами.

Хлопці на Тижні чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Хлопці на Тижні чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Хлопці на Тижні чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: vogue.ua

Хлопці на Тижні чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: vogue.ua

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Хлопці на Тижні чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: vogue.ua

Найкращі чоловічі streetstyle-образи з Тижня чоловічої моди в Мілані далі в галереї.

Як одягаються хлопці Тижня чоловічої моди у Мілані 2022 / Фото: vogue.ua

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