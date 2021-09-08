Pantone назвали головні кольори весни 2022

Головні кольори весіннього сезону 2022 року / Фото: instagram.com/pantone

Інститут кольору Pantone представили звіт про колірні тренди весни 2022 року для Тижня моди в Нью-Йорку. Якраз в перший день старту модного марафону. У звіт увійшли десять яскравих кольорів і п'ять основних класичних відтінків.

Леатріс Ейсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone, розповіла:

Емоційна якість кольорів дійсно надає більший вплив, ніж все інше, що відбувається в навколишньому світі. Я просто вражена, що люди говорять про свої почуття до кольорів частіше, ніж будь-коли раніше.

Фахівці зазначають, головним фактором, що вплинув на таку зміну сприйняття, стала пандемія. Так, в палітрі трендових кольорів представлені чотири відтінки синього, кожен із яких начебто натякає на всюдисущі захисні маски.

В десятку відтінків лідерів Pantone увійшли пастельно-блакитний (Spun Sugar, 12-4401), пудрово-рожевий (Gossamer Pink, 13-1513), яскраво-малиновий (Innuendo, 18-2042), темно-синій (Skydiver, 19-4151), сонячно-жовтий (Daffodil, 14-0850), відтінок покритого льодом озера (Glacier Lake, 16-4118), "морська хвиля" (Harbor Blue, 18-4728), кавовий (Coca Mocha, 18-1019), георгіновий (Dahlia, 18 -3324) і червоний (Poinciana, 18-1564).

Індустрія моди миттєво відреагувала на зміни в суспільстві. Проблеми зі здоров'ям, локдауни, скасовані плани, розбиті надії, постійне перенесення термінів – все це спричинило тренди на спокійні тони. Але тільки в половині випадків.

З іншого боку, людська схильність до бажання вийти з ув'язнення і знову стати активним. Яскраві кольори піднімають настрій і дозволяють знову стати дитиною, вчать радіти життю і приносять задоволення.

П'ять класичних відтінків:

сніжно-білий (Snow White, 11-0602),

/ Фото: pantone.com

бежевий (Perfectly Pale, 13-0003),

/ Фото: pantone.com

базиліковий (Basil, 16-6216),

/ Фото: pantone.com

блідо-сірий (Northern Droplet, 14-4104),

/ Фото: pantone.com

колір макових зерен (Poppy Seed, 18-4004).

/ Фото: pantone.com

Дивіться в ролику про головні відтінки року:

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