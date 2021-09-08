Pantone назвали главные цвета весны 2022

Главные цвета весеннего сезона 2022 года / Фото: instagram.com/pantone

Институт цвета Pantone представили отчет о цветовых трендах весны 2022 года для Недели моды в Нью-Йорке. Как раз в первый день старта модного марафона. В отчет вошли 10 ярких цветов и 5 основных классических оттенков.

Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, рассказала:

Эмоциональное качество цветов действительно оказывает большее влияние, чем все остальное, что происходит в окружающем нас мире. Я просто поражена, что люди говорят о своих чувствах к цвету чаще, чем когда-либо прежде.

Специалисты отмечают, главным фактором, повлиявшим на такое изменение восприятия, стала пандемия. Так, в палитре трендовых цветов представлены четыре оттенка синего, каждый из которых как будто намекает на вездесущие защитные маски.

В десятку оттенков лидеров Pantone вошли: пастельно-голубой (Spun Sugar, 12-4401), пудрово-розовый (Gossamer Pink, 13-1513), ярко-малиновый (Innuendo, 18-2042), темно-синий (Skydiver, 19-4151), солнечно-желтый (Daffodil, 14-0850), оттенок покрытого льдом озера (Glacier Lake, 16-4118), "морская волна" (Harbor Blue, 18-4728), кофейный (Coca Mocha, 18-1019), георгиновый (Dahlia, 18-3324) и красный (Poinciana, 18-1564).

Индустрия моды мгновенно отреагировала на изменения в обществе. Проблемы со здоровьем, локдауны, отмененные планы, разбитые надежды, постоянный перенос сроков – все это повлекло тренды на спокойные тона. Но, только в половине случаев.

С другой стороны, человеческая склонность к желанию выйти из заточения и снова стать активным. Яркие цвета поднимают настроение и позволяют отказаться снова стать ребенком, учат радоваться жизни и доставляют удовольствие.

Пять классических оттенков:

снежно-белый (Snow White, 11-0602),

/ Фото: pantone.com

бежевый (Perfectly Pale, 13-0003),

/ Фото: pantone.com

базиликовый (Basil, 16-6216),

/ Фото: pantone.com

бледно-серый (Northern Droplet, 14-4104),

/ Фото: pantone.com

цвет маковых зерен (Poppy Seed, 18-4004).

/ Фото: pantone.com

Смотрите в ролике о главных оттенках года:

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