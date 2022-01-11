Від випадіння волосся до ранніх зморшок – як "пустують" гормони щитовидки і що робити

Гормони щитовидки "бешлять" від випадіння волосся до ранніх зморшок - як і що робити, підкаже ендокринолог / Фото: Колаж: Сьогодні
Солодощі, консервовані продукти, алкоголь можуть ще більше "підстебнути" вашу щитовидну залозу, якщо цей маленький, але найважливіший орган не в нормі. Як пов'язана щитовидка з красою шкіри, волосся, масою тіла і не тільки і навіщо це знати – розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Ганна Шаргородська.
Як зрозуміти, що щитовидка не в порядку
Щитовидна залоза – невеликий орган розміром 4 см, розташований в передній частині шиї. Цей орган виробляє тиреоїдні гормони, а від них та їх похідних гормонів залежить робота нервової системи, серця, судин, імунітет і не тільки .
- різке випадання волосся на голові, також може почати посилено рости волосся на тілі, причому в небажаних місцях
- проблеми в роботі шлунка та кишківника
- зміна тембру голосу
- погіршення стану шкіри, різка поява зморшок
- раптовий сильний набір ваги
- безсоння, дратівливість, зміна настрою
- погіршення пам'яті.
На жіночому здоров'ї дисфункції гормонів щитовидної залози можуть позначитися ще сильніше, причому як надлишок гормонів щитовидки (гіпертиреоз), і недолік (гіпотиреоз). Результат таких гормональних збоїв – безпліддя, порушення менструального циклу, ускладнення вагітності, передчасні пологи та навіть розумова відсталість у новонароджених.
Як перевірити щитовидну залозу в домашніх умовах?
Самодіагностика та самолікування щитовидної залози може призвести до помилок, які ще більше погіршать стан. Тому дізнатися напевно, як працює ваша щитовидна залоза, допоможуть:
- аналіз крові на гормони щитовидної залози (ТТГ, АТПО) подробиці пояснить ваш ендокринолог
- УЗД щитовидки.
Діагностика допоможе фахівцеві зрозуміти, чим саме викликані перераховані вище симптоми, лікар призначить правильне лікування, а також підкаже методи профілактики захворювань щитовидної залози
Які корисні продукти для роботи щитовидної залози?
Важливу роль підтримки здоров'я щитовидки грає кишківник, тобто його нормальна робота. І звичайно ж на гормональний фон впливає наша активність, якість сну, тому важливо спати не менше ніж 7-8 годин і більше рухатися.
Читайте також "Які олії найкорисніші і на чому смажити продукти".