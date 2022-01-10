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ТОП-3 найкорисніших рослинних олії – як засмажити хрумку скоринку без шкоди для здоров'я

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 січня, 12:30
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Улюблена багатьма картопля у фритюрі – шлях до ожиріння, хвороб серця і навіть раку. Як зробити смажене безпечнішим і на якому маслі смажити – у статті
Засмажити хрустку скоринку без шкоди для здоров'я допоможе оливкова або коксова олія
Засмажити хрустку скоринку без шкоди для здоров'я допоможе оливкова або коксова олія / Фото: Колаж: Сьогодні

Висока калорійність смажених продуктів – не єдина їхня шкода: у такій їжі міститься багато трансжирів . Чому смажена їжа шкідлива, чи можна отримати смачну хрустку скоринку без шкоди для здоров'я – підказали у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чому їсти смажене – шкідливо?

У смаженій їжі концентрація трансжирів найбільш висока: це жири зі зміненою хімічною формулою, які утворюються в процесі нагрівання та смаження, також невелика кількість трансжирів спочатку міститься в деяких продуктах.

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Трансжири набагато гірше засвоюються організмом: крім того, що продукти з ними більш калорійні, регулярне вживання їжі, багатої на трансжири, призводить до розвитку захворювань серця і судин, діабету, ожиріння і навіть онкології.

Наприклад: в одній запеченій картоплині (вагою близько 100 грам) – 0 жиру та 93 калорії. А в 100 грамах смаженої картоплі фрі – 17 грамів жиру і вже цілих 319 калорій! Якщо ви дуже любите смажені страви, то для їх приготування вибирайте найбільше здорові рослинні олії.

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На якому маслі краще смажити?

Найздоровішими та придатними для смаження оліями вважаються:

  • оливкова
  • кокосова
  • олія авокадо.

У цих оліях найменше поліненасичених жирів, а більше – мононенасичених та насичених, які більш стійкі до окислення. Кулінарні рослинні олії, в яких багато поліненасичених жирів – наприклад, популярна соняшникова олія, при нагріванні утворюють акриламід.

Оливкова олія, а також кокосова та олія авокадо – найпридатніші для смаження в плані безпеки
Оливкова олія, а також кокосова та олія авокадо – найпридатніші для смаження в плані безпеки / Фото: freepik.com

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Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) класифікує акриламід як "імовірний канцероген для людини". Тобто речовина, що сприяє розвитку раку. Тому медики закликають більше варити, запікати, готувати на парі, аніж смажити.

Як смажити їжу без шкоди здоров'ю

Якщо ви хочете приготувати смажену страву з хрусткою скоринкою, то знизити шкоду від процесу смаження, крім використання здоровіших олій, допоможуть прості лайфхаки.

Не лийте на пательню занадто багато олії (взагалі краще так не робити), покрийте поверхню страви маслом, а потім підсмажте в духовці замість смаження у фритюрі.

Можна додати хрусткі інгредієнти, наприклад, сухарі, зовні страви, а потім також довести їжу в духовці замість смаження на розпеченій пательні.

М'ясо можна спочатку замаринувати в пахті (знежирених вершках), це допоможе "створити" скоринку навіть при приготуванні його в духовці, а не на пательні.

Замініть звичайне пшеничне борошно, в якому обвалюєте продукти перед жаркою рисовою або кукурудзяною крупою: в них немає глютену, який при обсмажуванні поглинає дуже багато олії.

Також читайте: "Як худнути, втрачаючи жир, а не м'язи".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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