Остапчук з дружиною шикували на яхті вартістю понад 1 млн доларів - дивіться, що їх вразило найбільше

Український телеведучий Володимир Остапчук з родиною не припиняє насолоджуватися мальдівським відпочинком. Нещодавно ми розповідали про віллу, яку орендувала пара (доба коштувала 44 тис. гривень). Сьогодні покажемо їхню вечірню прогулянку на елітній яхті Princess 52. Про неї розповів Остапчук у своєму Instagram.

Останнього вечора мальдівського відпочинку Остапчуки відправилися в райську прогулянку на яхті Princess 52 Індійським океаном. Пара була не сама, а з українською інфлюенсеркою Тетяною Пренткович та її хлопцем.

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Яхта асоціюється з двома слова – Luxury life. Володимир Остапчук не приховував статусність їхньої прогулянки, а залюбки розповів підписникам про ціну та модель яхти. Компанія каталася на яхті Princess 52, яка коштує 1 007 159 доларів США.

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Їхній відпочинок розпочався з рум-туру. Остапчук спершу показав спільну відпочинкову кімнату, а далі – три комфортабельні спальні, які були схожі на номер з 5-ти зіркового готелю.

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Далі вони їли фрукти та пили шампанське з виглядом на Індійський океан.

Найцікавіше, що з ними трапилося – це місцеві дельфіни, яких вони побачили у воді на відстані витягнутої руки.

Це просто нереально. Я вперше в житті бачу дельфінів так близько в живій природі, – написав Остапчук у сторіс в Instagram.

На завершення пара милувалася мальдівським заходом сонця та влаштувала фотосесію.

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