Звукова зброя, підводні човни та прибиральники в Armani: працівник VIP-яхт розсекретив дивні забаганки мільйонерів

Анонімний працівник після понад 20 років роботи на люксових яхтах розповів про рутину мільйонерів , які ховаються від камер, маючи секрети. Реальну історію босів, яку складно уявити, повідав британському виданню The Times.

Яхти за цілі статки – це про розкіш та відпочинок 24/7. Але чи здогадувалися ви, що у відкритому морі можлива небезпека?! Мільйонери та персонал яхти – потенційні жертви піратів. Щоб не ризикувати, яхти обладнують променевою зброєю та "променями болю". А ви думали, безлімітне шампанське – це найголовніше?!

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Уявіть собі звукову зброю, яка забезпечує оглушувальну гучну акустику та "промені болю", які формують вузький промінь електромагнітної енергії, що нагріває шкіру і викликає нестерпне печіння, – зауважив анонімний працівник.

Працівник бачив багато. Але не забув про Яхту Lady Gulya російського мільярдера Алішера Усманова. Багатій зробив на ній копію французької кондитерської Ladurée. Його дружина любить культові макарони, і щоб не везти її щоразу до Франції, він зробив для неї домашню кондитерську.

Кондитерська – це квіточки! На яхті Faith (довжиною 96,5 метра) облаштували кімнату для охолодження, а ще повнорозмірні корти для гри в теніс та підводні човни і гідрографічні системи. Словом, улюблений набір багатіїв.

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Підхід до носіння одягу у деяких мільйонерів теж дивакуватий. Працівник бачив багатія, для якого футболки – одноразова "акція". Після першого носіння той спокійно викидав брендову футболку та водночас не розумів, для чого йому шафа. Не дивно, чому прибиральник яхти мив палубу в джемперах від Armani.

Щоденні лобстери на яхті одного з багатіїв в Австралії – ще одна з ТОП-історій працівника. Багатій любив обідати свіжими лобстерами на судні, але не повідомляв персонал, коли прийде на яхту. Шеф-кухарям доводилося щодня протягом 12 місяців готувати делікатес в очікуванні вибагливого боса.

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Шеф-кухарі з дня на день намагалися передбачити, коли ж прийде поважний гість. Чекати мільярдери не люблять. Якість роботи вони аналізують з огляду на час та ефективність виконання.

До речі, деякі мільйонери прописують пункти в контракті для персоналу про заборону спілкуватися з пресою та публікувати фото з яхти в соціальних мережах. Інколи на суднах працівники проходять поліграф. Зарплатня охочих працювати мотивує, тож вони не відмовляються виконати вимоги. Матрос приблизно заробляє 2,5 тис. євро, а шеф-кухарі – 25 тис. євро.

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