Звуковое оружие, подводные лодки и уборщики в Armani: работник VIP-яхт рассекретил странные прихоти миллионеров

Анонимный работник после более чем 20 лет работы на люксовых яхтах рассказал о рутине миллионеров, которые прячутся от камер, имея секреты. Реальную историю боссов, которую сложно представить, поведал британскому изданию The Times.

Яхты за целое состояние – это о роскоши и отдыхе 24/7. Но догадывались ли вы, что в открытом море есть опасность? Миллионеры и персонал яхты – потенциальные жертвы пиратов. Чтобы не рисковать, яхты оборудуют лучевым оружием и "лучами боли" . А вы думали, безлимитное шампанское – это самое главное?!

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Представьте звуковое оружие, которое обеспечивает оглушительную громкую акустику, и "лучи боли", которые формируют узкий луч электромагнитной энергии, которая нагревает кожу и вызывает невыносимое жжение, – отметил анонимный работник.

Работник видел многое. Но не забыл о Яхте Lady Gulya российского миллиардера Алишера Усманова. Богач сделал на ней копию французской кондитерской Ladurée. Его жена любит культовые макароны, и чтобы не везти ее каждый раз во Францию, он сделал для нее домашнюю кондитерскую.

Кондитерская – это цветочки! На яхте Faith (длиной 96,5 метра) обустроили охлаждающую комнату, а также полноразмерные корты для игр в теннис и подводные лодки и гидрографические системы. Словом, любимый набор богачей.

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Подход к ношению одежды у некоторых миллионеров тоже чудаковат. Работник видел богача, для которого футболки – одноразовая "акция". После первого ношения тот спокойно выбрасывал брендовую футболку и в то же время не понимал, для чего ему шкаф. Неудивительно, почему уборщик яхты мыл палубу в джемперах от Armani.

Ежедневные лобстеры на яхте одного из богачей в Австралии – еще одна из ТОП-историй работника. Богач любил обедать свежими лобстерами на судне, но не сообщал персоналу, когда придет. Шеф-поварам приходилось ежедневно в течение 12 месяцев готовить деликатес в ожидании требовательного босса.

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Шеф-повара со дня на день пытались предсказать, когда придет почтенный гость. Ждать миллиардеры не любят. Качество работы они анализируют учитывая время выполнения и эффективность.

Кстати, некоторые миллионеры прописывают пункты в контракте для персонала о запрете общаться с прессой и публиковать фото с яхты в социальных сетях. Иногда на судах работники проходят полиграф. Зарплата желающих работать мотивирует, поэтому они не отказываются выполнять требования. Матрос приблизительно зарабатывает 2,5 тыс. евро, а шеф-повара – 25 тыс. евро.

Мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри шиковали в номере Hilton за 77 тысяч гривен. И это в сутки!