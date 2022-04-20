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Меган Маркл та принц Гаррі шикували в номері Hilton за 77 тис. гривень. І це за добу!

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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20 квітня, 10:08
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Пара прилетіла з візитом на "Ігри нескорених" та поселилася в розкішному Royal Suite готелю Hilton
Меган Маркл та принц Гарі обрали Royal Suite 5-ти зіркового готелю Hilton
Меган Маркл та принц Гарі обрали Royal Suite 5-ти зіркового готелю Hilton / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мережі продовжують обговорювати не лише пристрасний поцілунок Меган Маркл з принцом Гаррі на урочистій церемонії відкриття "Ігор нескорених" в Гаазі (Нідерланди), а й Royal Suite в 5-ти зірковому готелі Hilton, де зупинялася пара. За добу проживання вони заплатили 77 тис. гривень. Про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл та принц Гаррі обрали Royal Suite 5-ти зіркового готелю Hilton в Гаазі. Поселилися в готель напередодні відкриття "Ігор нескорених". Вони були не самі, а з власним тілоохоронцем, який поселився в іншому номері.

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Одна ніч у королівських апартаментах їм коштувала – 77 тис. гривень. І ось чому: в їхньому розпорядженні була площа 1500 кв. футів королівського номера з двома ванними кімнатами, переговорною та ліжком king-size. А ще з особистим ліфтом!

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Козирне місце – тераса з видом на місто. Цікаво, Меган Маркл та принц Гаррі встигли випити там каву зранку, обговорюючи плани на день?!

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В The Sun зазначають, що персонал готелю пообіцяв не розголошувати про їх перебування в Hilton. Але їх все ж помітили гості, які були шоковані неочікуваній зустрічі.

Ми також розповідали, що українці на Booking можуть орендувати готель зі знижкою до 100% – як скористатися.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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