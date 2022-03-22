Увійдуть в історію! Меми про Чорнобаївку, які б оцінив Зеленський

Меми про Чорнобаївку, які б оцінив Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

"Українська Чорнобаївка ввійде в історію воєн", – запевняє Володимир Зеленський. Селище на Херсонщині стало темою номером один для мемів. 7 разів українські військові завдали удару по окупантах, які щоразу показували свою бездарність. Актуальне питання сьогодення, яке цікавить усіх: чи очікувати їх увосьме? "Сьогодні" покажуть 7 найсмішніших мемів про місцевість, яка отримала нове історичне значення.

Меми про Чорнобаївку, які б оцінив Зеленський / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

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Меми про Чорнобаївку, які б оцінив Зеленський / Фото: Instagram: kalutram

Меми про Чорнобаївку, які б оцінив Зеленський / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Меми про Чорнобаївку, які б оцінив Зеленський / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

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Якщо набридло боятися та потрібно терміново підняти настрій (а не тиск), рекомендуємо телеграм-канал валерьянка АРЕСТОВИЧА.

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