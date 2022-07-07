Охолодить та заспокоє – рецепт літнього корисного лимонаду з м'ятою

Рецепт літнього корисного лимонаду, який охолодить та заспокоїть – з м'ятою, лимоном та без алкоголю
Існує понад 100 сортів м'яти, але найпоширенішим є перцева. Її лікувальні властивості добре відомі, тому м'ята широко застосовується в народній медицині, у тому числі – тибетській. Чим корисна ця рослина та як вживати м'яту з користю та задоволенням влітку – розповіла доктор медицини Тибету, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва.
М'ята заспокійливо діє на центральну нервову систему. А також покращує психоемоційний стан, що зараз особливо важливо для всіх нас. Зменшує м'ята і запальні процеси, що дозволяє використовувати її в лікуванні безлічі захворювань як ефективний допоміжний засіб.
У складі м'яти – вітаміни В, С, А, E, D; ефірні масла; каротин; фітонциди; мінеральні елементи – цинк, залізо, магній, фосфор, калій, марганець, кальцій та натрій. Тибетська медицина обобрює додавання м'яти до свого раціону влітку, але не рекомендується вживати м'яту утором і натщесерце.
Оскільки це пригнічуватиме травлення. Використовувати м'яту краще протягом дня наприклад, приготувати лимонад з м'ятою. Для цього вам знадобиться:
- пучок листя м'яти (листя потрібно добре промити, щоб не залишилося землі або піску),
- лимон або лайм
- вода (краще брати охолоджену кип'ячену воду).
На 1 літр води візьміть кілька нарізаних слайсами часточок половини лимона або лайма і жменю м'яти. Всю цю суміш слід трохи розім'яти у глечику дерев'яною ложкою. Для більшої кількості м'ятного лимонаду візьміть цілий лимон, більше листя м'яти та 2-3 літри води.
Якщо бажаєте повністю корисний лимонад, то не варто додавати цукор. Краще додати в лимонад солодкий апельсин або трохи меду. Але якщо дуже хочеться солодкого, то цілком здоровій людині чи "людям вогню", тобто при швидкому метаболізмі та хорошому травленні можна в спекотну погоду додати трохи білого цукру.
Якщо ви не любите лимона або вам не рекомендовано цей цитрус, тоді можна приготувати прохолодний напій тільки з м'яти та огірка . Або використовувати все: м'яту, лимон, огірок та апельсин, справа смаку!
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