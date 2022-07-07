Охолодить та заспокоє – рецепт літнього корисного лимонаду з м'ятою

Рецепт літнього корисного лимонаду, який охолодить та заспокоїть – з м'ятою, лимоном та без алкоголю

Існує понад 100 сортів м'яти, але найпоширенішим є перцева. Її лікувальні властивості добре відомі, тому м'ята широко застосовується в народній медицині, у тому числі – тибетській. Чим корисна ця рослина та як вживати м'яту з користю та задоволенням влітку – розповіла доктор медицини Тибету, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

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М'ята заспокійливо діє на центральну нервову систему. А також покращує психоемоційний стан, що зараз особливо важливо для всіх нас. Зменшує м'ята і запальні процеси, що дозволяє використовувати її в лікуванні безлічі захворювань як ефективний допоміжний засіб.

М'ята покращує психоемоційний стан, що зараз особливо важливо для всіх нас.

У складі м'яти – вітаміни В, С, А, E, D; ефірні масла; каротин; фітонциди; мінеральні елементи – цинк, залізо, магній, фосфор, калій, марганець, кальцій та натрій. Тибетська медицина обобрює додавання м'яти до свого раціону влітку, але не рекомендується вживати м'яту утором і натщесерце.

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Лимон, пучок м'яти, пару літрів води та трохи меду – рецепт корисного літнього лимонаду

Оскільки це пригнічуватиме травлення. Використовувати м'яту краще протягом дня наприклад, приготувати лимонад з м'ятою. Для цього вам знадобиться:

пучок листя м'яти (листя потрібно добре промити, щоб не залишилося землі або піску),

лимон або лайм

вода (краще брати охолоджену кип'ячену воду).

На 1 літр води візьміть кілька нарізаних слайсами часточок половини лимона або лайма і жменю м'яти. Всю цю суміш слід трохи розім'яти у глечику дерев'яною ложкою. Для більшої кількості м'ятного лимонаду візьміть цілий лимон, більше листя м'яти та 2-3 літри води.

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Якщо бажаєте повністю корисний лимонад, то не варто додавати цукор. Краще додати в лимонад солодкий апельсин або трохи меду. Але якщо дуже хочеться солодкого, то цілком здоровій людині чи "людям вогню", тобто при швидкому метаболізмі та хорошому травленні можна в спекотну погоду додати трохи білого цукру.

Якщо хочете приготувати корисний лимонад, то не варто додавати цукор

Якщо ви не любите лимона або вам не рекомендовано цей цитрус, тоді можна приготувати прохолодний напій тільки з м'яти та огірка . Або використовувати все: м'яту, лимон, огірок та апельсин, справа смаку!

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