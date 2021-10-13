Модна премія Best Fashion Awards 2021: оголошені номінації та список експертів

/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

Щорічно організатори єдиної професійної премії сфери моди в Україні оновлюють список експертів, які будуть вирішувати долю номінантів. Ними стали 27 експертів – fashion-редактори, критики, стилісти, серед яких головний редактор Vogue Ukraine Філіп Власов, маркетинг директор ЦУМ Київ Маруся Коваль, креативний директор Helen Marlen Group Олена Пащенко та інші.

/ Фото: пресслужба

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В цьому році премія Best Fashion Awards буде вручена в 10 номінаціях. Шість існуючих номінацій фіксують досягнення дизайнерів. Також оргкомітет заснував 4 нові номінації, які покликані відзначити внесок дизайнерів в розвиток глобальних напрямків, важливих для fashion-індустрії України.

Нові номінації Best Fashion Awards 2021:

Social Responsibility Award . Вручається за небайдужість, активну громадянську позицію – за внесок дизайнера у вирішення актуальної проблеми для країни, громадян або окремих спільнот.

. Вручається за небайдужість, активну громадянську позицію – за внесок дизайнера у вирішення актуальної проблеми для країни, громадян або окремих спільнот. The Best Fashion Innovation . Вручається за інтеграцію новітніх технологій в колекції – виробництво або матеріали, або ж в формат презентації колекції.

. Вручається за інтеграцію новітніх технологій в колекції – виробництво або матеріали, або ж в формат презентації колекції. The Support of Emerging Designers . Вручається за активну діяльність по професійній підтримці молодих дизайнерів, внесок в розвиток нового покоління fashion-індустрії України.

. Вручається за активну діяльність по професійній підтримці молодих дизайнерів, внесок в розвиток нового покоління fashion-індустрії України. Saving Traditions of Artsinal Craft. Вручається за внесок у збереження традицій використання ручного майстерності, застосування традиційних технік в сучасних колекціях і переосмислення національної спадщини.

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