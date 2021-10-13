Гражданская позиция и сохранение традиций: объявлены номинации Best Fashion Awards 2021

/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official
В этом году состоится 12-я церемония награждения единственной профессиональной премии сферы моды в Украине Best Fashion Awards, ведущей которой была Маша Ефросинина.
Ежегодно организаторы премии обновляют список экспертов, которые будут решать судьбу номинантов. Ими стали 27 экспертов ‒ fashion-редакторы, критики, стилисты, среди которых главный редактор Vogue Ukraine Филипп Власов, маркетинг директор ЦУМ Киев Маруся Коваль, креативный директор Helen Marlen Group Елена Пащенко и другие.
В этом году премия Best Fashion Awards будет вручена в 10 номинациях. Шесть существующих номинаций фиксируют достижения дизайнеров. Также оргкомитет учредил 4 новые номинации, которые призваны отметить вклад дизайнеров в развитие глобальных направлений, важных для fashion-индустрии Украины.
Новые номинации Best Fashion Awards 2021:
- Social Responsibility Award. Вручается за неравнодушие, активную гражданскую позицию ‒ за вклад дизайнера в решение актуальной проблемы для страны, граждан или отдельных сообществ.
- The Best Fashion Innovation. Вручается за интеграцию новейших технологий в коллекции ‒ производство или материалы, или же в формат презентации коллекции.
- The Support of Emerging Designers. Вручается за активную деятельность по профессиональной поддержке молодых дизайнеров, вклад в развитие нового поколения fashion-индустрии Украины.
- Saving Traditions of Artsinal Craft. Вручается за вклад в сохранение традиций использования ручного мастерства, применение традиционных техник в современных коллекциях и переосмысление национального наследия.