Гражданская позиция и сохранение традиций: объявлены номинации Best Fashion Awards 2021

/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

В этом году состоится 12-я церемония награждения единственной профессиональной премии сферы моды в Украине Best Fashion Awards, ведущей которой была Маша Ефросинина.

Ежегодно организаторы премии обновляют список экспертов, которые будут решать судьбу номинантов. Ими стали 27 экспертов ‒ fashion-редакторы, критики, стилисты, среди которых главный редактор Vogue Ukraine Филипп Власов, маркетинг директор ЦУМ Киев Маруся Коваль, креативный директор Helen Marlen Group Елена Пащенко и другие.

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/ Фото: пресс-служба

В этом году премия Best Fashion Awards будет вручена в 10 номинациях. Шесть существующих номинаций фиксируют достижения дизайнеров. Также оргкомитет учредил 4 новые номинации, которые призваны отметить вклад дизайнеров в развитие глобальных направлений, важных для fashion-индустрии Украины.

Новые номинации Best Fashion Awards 2021: