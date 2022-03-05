Образ дня: королева Іспанії Летиція порушила протокол, щоб підтримати Україну

Королева Іспанії одягла вишиванку на офіційний захід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Королева Іспанії Летиція, як і багато монархів та зірок у світі, підтримала українців у війні з Росією, яка порушила всі права людини. Дружина короля Філіпа VI надягла вишиванку на офіційний захід – благодійну зустріч Mutua Madrileña у Мадриді.

Королева Іспанії Летиція / Фото: Getty Images

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Що цікаво, за традицією та протоколом королівські сім'ї завжди дотримуються нейтралітету у питаннях політичних та воєнних. Але, Летиція не змогла залишити без уваги агресивні дії Росії і рішуче виступила проти війни, яку розв'язав путін.

Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Для виходу на благодійному вечорі Летиція обрала класичні чорні штани з високою посадкою, широкий пояс та традиційну льняну українську вишиванку з геометричним візерунком.

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Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Днями король Іспанії Філіп VI під час свого виступу на вечері з нагоди відкриття Всесвітнього мобільного конгресу порушив традиційний королівський нейтралітет, засудивши війну в Україні.

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Образ Летиція доповнила чорними туфлями-човниками та чорним клатчем.

Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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