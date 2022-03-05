Образ дня: королева Испании Летиция нарушила протокол, чтобы поддержать Украину

Королева Испании надела вышиванку на официальное мероприятие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Королева Испании Летиция, как и многие монархи и звезды в мире, поддержала украинцев в войне с Россией, которая нарушила все права человека. Супруга короля Филиппа VI надела вышиванку на официальное мероприятие – благотворительную встречу Mutua Madrileña в Мадриде.

Королева Испании Летиция / Фото: Getty Images

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Что интересно, по традиции и протоколу королевские семьи придерживаются нейтралитета в вопросах политических и военных. Но, Летиция не смогла обойти вниманием агрессивные действия России и решительно выступила против войны, которую развязал путин.

Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Для выхода на благотворительном вечере Летиция выбрала классические черные брюки с высокой посадкой, широкий пояс и традиционную льняную украинскую вышиванку с геометрическим узором.

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Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

На днях и король Испании Филипп VI во время своего выступления на ужине по случаю открытия Всемирного мобильного конгресса нарушил традиционный королевский нейтралитет, осудив войну в Украине.

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Образ Летиция дополнила черными туфлями-лодочками и черным клатчем.

Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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