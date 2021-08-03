Як виглядає оранжерея на ВДНГ, яку апгрейдили за 3 млн гривень (фоторепортаж)

Хотіли побачити, як змінилася оранжерея на ВДНГ після оновлення? Life Сьогодні вирушив туди і готовий поділитися світлинами естетичних зон та атмосферою

Як виглядає оновлена оранжерея на ВДНГ / Фото: ВДНГ

Спойлер: буде інстаграмно, а ще ви захочете її не лише відвідати, а й відсвяткувати там особливий день зі свого життя. Дивіться також календар лайфхаків від Life Сьогодні, де ми розповіли, як провести останній місяць літа весело та незабутньо.

Чому вирішили завітати в оранжерею після апгрейду?

Бо вона існує на ВДНГ з 1960 року, та лише взимку 2020-го розпочалася реконструкція цієї унікальної будівлі. Чому "унікальної"? Бо де ви ще у Києві знайдете "живі" дерева лимону та фейхоа, які цвітуть з 60-х років. Словом, хотіли побачити, як змінилися занедбані умови в оранжереї, які за останні десятиліття негативно впливали на екзотичні рослини.

Місце слугувало останні роки не лише закритим ботсадом з рослинами з усього світу, а й локацією для проведення особливих вечорів. І гурт "Друга Ріка" представляв там альбом "Піраміда". Але з 2000-х туди не пропускали всіх відвідувачів, а лише надавали виставкову залу для реалізації івентів за додаткову оплату. І, нарешті в 2021-му це змінилось!

Як виглядає оновлена оранжерея на ВДНГ / Фото: Сьогодні

Ймовірно, після оновлення зіркових виступів в оранжереї стане більше, як і відвідувачів. Бо кожному куточку приділили увагу! І коштів витрачено орієнтовно 3 млн гривень, серед яких 170 тис гривень – це благодійні внески з офіційного сайту ВДНГ.

А про те, що її називають козирною інстазоною навіть говорити не варто!

Як виглядає оранжерея після апгрейду?

В оранжереї оновили 3-и зали з 4-х, де відреставрували каркас та двері з арками, а також замінили скло. Й апгрейдили підлогу, та водночас залишили плитку з 60-х.

Але кожен куточок оранжереї має свою родзинку. В центральній залі "кидається" в очі піаніно, яке слугує інстазоною та привертає увагу. А ще раритетний сервант з 60-х років! Дві "інсталяції" з історією знайшли на складі ВДНГ та дали нове життя.

Центральна зала оновленої оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

Зона для фото в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

Зона для фото в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

Ви також не пропустите очима керамічну скульптуру Ксенії Гнилицької, яка тут буде до завершення мистецького проєкту "Літо на ВДНГ" (31 жовтня).

Зона для фото в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

У виставковому залі додали святкової атмосфери! Окрім переліченого вище доповнили верх шторами, які створюють свято. До слова, цю зону надають для проведення особливих свят. Якщо не знали, де влаштувати оригінальний день народження, то ось вам концептуальна ідея.

Виставкова зала в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

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В лимонарії також змінили верх, який більше не нагадує фільм жахів зі склом, яке обсипалось та іржавим каркасом. Тож фейхоа з 60-х років має шанс дожити й до наступної реставрації, як і інші дерева та рослини.

Лимонарій в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

Лимонарій в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

В цій зоні теж не обійшлося без "інсталяцій". Як щодо фото на фоні системи опалення? На перший погляд здається, що це просто батареї. Але ні, це ціла історія! Вони працювали з 1960 по 2009 роки, останні 12 років були нефункціональні, і лише в 2021-му їх демонтували. А зараз батареї нагадують про героїзм співробітників ВДНГ, які в згадані роки опалювали оранжерею буржуйками.

Зона для фото в оновленій оранжереї на ВДНГ / Фото: Сьогодні

З інстазонами розібралися! Але й це не все

Також проклали нову тепломагістраль, оновили каналізацію, вуличне освітлення, яке не працювало останні 5 років, демонтували систему опалення, і в процесі відновлення освітлення та системи поливу рослин. А ще проведена експертиза наявних рослин та створено плану їхнього відновлення.

І вперше за історію існування оранжереї побудували вбиральню для відвідувачів та працівників. Там є умивальник для дітей, облаштована кабінка для людей з обмеженими можливостями і є стіл для сповивання малюків.

Перша вбиральна в оранжереї за всю історію існування / Фото: Сьогодні

Чи завершилася реставрація?

Ні! Тому оранжерея працює до кінця літа у форматі pre-opening. Її графік буде ненормованим, а в конкретні дні її планово зачинять.

Протягом серпня технічні роботи триватимуть. Планують ще реставрувати тропічний зал, а також оновлювати колекцію рослин. Відвідувачі теж зможуть внести свою лепту та принести рослини в оранжерею. Але про це організатори повідомлять згодом.

Як потрапити в оранжерею та скільки треба заплатити?

Прайс входу – 40 гривень, коли завершать реставрацію, то його піднімуть до 70. Зауважте, що на вході лише безготівковий розрахунок.

Розклад роботи в серпні такий:

2, 3, 4, 8, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня: 10:00–20:00.

13, 18 серпня: 10:00–17:00.

20, 22, 30 серпня: 13:00–20:00.

Одночасно у приміщенні оранжереї може перебувати до 10 осіб задля безпеки рослин.

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