Чи потрібно вакцинуватись від вірусу віспи мавп – думка лікаря Комаровського

Робити вакцину від вірусу віспи мавп варто, якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз

Відомо що звичайне щеплення від натуральної віспи є відмінною профілактикою і від вірусу віспи мавп . Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, як можна себе захистити навіть після контакту з хворою людиною чи твариною.

За даними ВООЗ, поки що лише зафіксовано не менше 250 випадків захворювання на віспу мавп у 16 країнах світу, але люди миттєво переключилися на цю проблему. За словами доктора Комаровського, з появою перших новин про вірус почалася масова істерика.

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Якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили діагноз віспи мавп – вакцинуйтесь

Хоча причин для хвилювань немає. Адже не потрібно чекати на місяці вакцину від цього вірусу. Її створили багато років тому, і вона є чудовою профілактикою від віспи мавп. До того ж хвороба передається тільки при дуже тривалому контакті із хворим.

Але, по-перше, ніхто не хоче чергового закриття всіх кордонів, як це було за коронавірусу. По-друге, багато хто не готовий або втомився приймати жах війни в Україні, тож відволікаються на щось менш небезпечне. Чому менш небезпечне? Тому що летальність при цьому захворюванні дуже низька.

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Експерт програми "Ранок з Україною" зазначив, що вона складає 1% у бідного сільського населення Африки. Тобто ризик захворіти та померти від вірусу віспи мавп є у тих людей, які не дотримуються правил гігієни, голодують і несвоєчасно отримують медичну допомогу, оскільки живуть у сільській місцевості далеко від цивілізації. Але якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз – вакцинуйтесь.

Якщо щеплення від натуральної віспи вводиться у перші чотири доби після контакту з хворою на віспу мавп – вакцина захищає від вірусу, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо з 4 по 14 день – людина перехворіє у легшій формі.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також раніше Євген Комаровський розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди.