Чи потрібно робити бустер у розпал епідемії ковіду – думка лікаря Комаровського

Періодично суспільству "вкидають" міф, що вакцинацію не проводять під час епідемії, що обурює Євгена Комаровського. Що нібито щеплення – це профілактичні заходи лише до початку масової захворюваності. Чому це неправда, популярний педіатр розповів в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським на каналі "Україна 24".
Люди, епідемія поліомієліту зупинена саме вакцинацією, у її розпал, – каже Євген Комаровський. – Епідемія дифтерії в 1991-95 рр. теж зупинена саме масовою вакцинацією, і теж у її розпал. Вакцинація потрібна навіть у розпал пандемії, і вона реально захищає.
Так, вакцина повністю не захистить вас від хвороби, – каже кандидат медичних наук. – Але дасть вам шанси перенести захворювання якомога легше і не потрапити до реанімації.
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