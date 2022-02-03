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Лікар Комаровський відповів, чи є антитіла до коронавірусу, якщо хворів безсимптомно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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3 лютого, 07:30
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Євген Комаровський вважає, що в Україні кожен перехворів на ковід, навіть якщо не помітив цього. І навіть безсимптомна форма "забезпечить" того, хто перехворів, на антитіла

Легку форму коронавірусу людина може перенести без температури, кашлю, нежиті та інших класичних симптомів. Але навіть у такому разі антитіла виробляються, про це популярний педіатр розповів у ефірі програми " Підсумки місяця із доктором Комаровським на каналі "Україна 24".

Легку форму ковіда можна перенести без температури, кашлю та інших симптомів, може тільки хотітися спати
Легку форму ковіда можна перенести без температури, кашлю та інших симптомів, може тільки хотітися спати / Фото: unsplash.com

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Доктор Ковровський зазначає, що безсимптомний перебіг ковіду особливо часто зустрічається у молодих людей із міцним імунним захистом. Наприклад, людина занедужує, але не розуміє цього, їй тільки цілий день дуже хочеться спати. Але навіть безсимптомна форма коронавірусу призведе до того, що антитіла виробляться.

Ми щодня зустрічаємось з величезною кількістю вірусів. Але не кожен вірус, який потрапив до нас в організм і викликав хворобу, провокує прояв симптомів. Ми щодня виробляємо сотні антитіл до різних варіантів вірусів. Або вони вже є, а при зустрічі з черговим таким вірусом ми оновлюємо нашу імунну пам'ять, – каже кандидат медичних наук.

Так працює імунна система. Але що ми повинні зрозуміти, наголошує Євген Комаровський, що в Україні вже як мінімум 16-20 мільйонів мешканців мають антитіла до ковіду, бо перехворіли.

І ще 14 мільйонів, а то й більше отримали повну комбінацію вакцин, що сформувало стійкі антитіла. Тому ймовірність того, що в Україні є люди, які взагалі не мають жодних антитіл до ковіду, дуже мала.

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Читайте також: "Навіщо молоді із міцним імунітетом ковід-вакцина".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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