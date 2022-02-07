Нужно ли делать бустер в самый разгар эпидемии ковида – мнение доктора Комаровского

Периодически обществу "вбрасывают" миф, что вакцинацию не проводят во время эпидемии, что возмущает Евгения Комаровского. Что якобы прививки – это профилактические меры только до начала массовой заболеваемости. Почему это неправда, популярный педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".
Люди, эпидемия полиомиелита остановлена именно вакцинацией, в самый ее разгар, – говорит Евгений Комаровский. – Эпидемия дифтерии в 1991-95 гг. тоже остановлена именно массовой вакцинацией, и тоже в ее разгар. Вакцинация нужна даже в разгар пандемии и она реально защищает.
Да, вакцина полностью не защитит вас от болезни, – говорит кандидат медицинских наук. – Но даст вам шансы перенести заболевание как можно легче и не попасть в реанимацию.
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