Новий вірус атакує Європу та світ – чим небезпечна віспа мавп і як не захворіти

Новий вірус віспи мавп атакує Європу і світ, але для людей хвороба не така небезпечна і протікає легко
Рідкісна вірусна хвороба , схожа на симптоматику на давно забуту людством натуральну віспу, зараз поширюється Європою, навіть Канадою та США. Віспа мавп "прийшла" з Африки, але, як зазначають у ВООЗ , захворювання протікає здебільшого легко і вакцина вже на підході.
Віспа мавп – симптоми і чи є загроза людям
В світі зареєстровано вже 50 випадків хвороби, понад 40 з них – у Європі. Оспою мавп цю вірусну інфекцію назвали тому, що збудник цієї хвороби належить до сімейства Poxviridae. Його відкрили ще 1958 року, після двох спалахів у лабораторії, де використовувалися мавпи.
Але зовсім не обов'язково, що саме мавпи причетні до спалаху: поширювати хворобу можуть щури, миші, білки та інші тварини. Симптоми віспи мавп такі:
- підвищення температури тіла
- м'язові болі, біль у спині
- загальна слабкість, озноб
- збільшення лімфатичних вузлів.
На 2-3 день після прояву перших симптомів з'являється висипання, спочатку на обличчі – потім по всьому тілу. Цим віспа мавп схожа на вітрянку (вітряну віспу). Перебігає хвороба легко і протягом місяця людина повністю одужує. Ускладнення можуть виникнути у дітей, при імунодефіциті, а також у вагітних віспа мавп може призвести до викидня.
Як лікують віспу мавп і чи вона небезпечна?
Хвороба менш заразна, ніж коронавірус, для зараження потрібен тісний контакт із хворою людиною, її постільною білизною або одягом, який він носив. Вірус проникає в організм через шкіру, респіраторну систему, очі, порожнини рота та носа.
Зараження від іншої людини відбувається через крапельки слини з близької відстані або через безпосередній контакт зі шкірою, у тому числі при статевому акті. Також можна заразитися від укусу інфікованої тварини або вживання зараженого м'яса.
Тому не чіпайте тварин на вулицях , не купуйте м'ясо на стихійних ринках і тримайтеся подалі від людей з переліченими вище симптомами Специфічного лікування проти віспи мавп немає, як і при будь-якій вірусній інфекції – лікування симптоматичне.
Тобто пити більше рідини, за необхідності – приймати жарознижувальне. Також на підході нова вакцина і зараз триває розробка противірусних засобів для лікування цієї хвороби.
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