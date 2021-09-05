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Як захистити дітей від нітратів в овочах і фруктах – лікнеп лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 вересня, 08:15
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Євген Комаровський нагадав, що безпечніше купувати продукти з сертифікатами якості або в упаковці. А перед їжею фрукти і овочі треба ретельно мити
Захистити дітей від нітратів в овочах і фруктах допоможе ретельне миття плодів
Захистити дітей від нітратів в овочах і фруктах допоможе ретельне миття плодів / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість пестицидів, нітратів та інших добрив проникає в овочі і фрукти через їх шкірку – тому її можна зрізати або ретельно вимити плід. Як понизити шкоду від добрив в овочах і фруктах, які ми їмо, популярний педіатр Євген Комаровський розповів на своєму ютуб-каналі.

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Чи всі овочі і фрукти містять нітрати і пестициди?

Не тільки ранні, а й сезонні овочі та фрукти обробляють хімічними добривами, щоб захистити урожай від поїдання паразитами, птахами та іншими тваринами. Самі нешкідливі способи добрива – це органічні речовини (гній) і механічне прибирання комах руками.

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Але, якщо в своїх садах і городах цей метод ще більш-менш прийнятний, то при масовому вирощуванні овочів і фруктів використовують різні хімічні добрива. Таких речовин близько 5 тисяч, є безпечні, але вони дорожчі. Тому для захисту врожаю від паразитів використовують більш дешеві і токсичні добрива. І наше з вами завдання максимально захистити себе і дітей від потрапляння пестицидів, нітратів та інших хімікатів в організм.

Як уникнути отруєння нітратами і пестицидами?

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Теоретично, реально проконтролювати кількість хімічних речовин в овочах і фруктах складно. Але у кожного виробника і продавця повинен бути документ, який гарантує якість продукції. Тому купуйте будь-продукти не на стихійних ринках, а там, де товари мають сертифікати. Це гарантія того, що продукція проходить перевірку і ми збільшуємо шанси не отруїтися.

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До речі, набагато небезпечніше риба зі ставка, ніж овочі або фрукти: тому що після дощів вода, а разом з нею і хімікати з грунту, з полів тече в озера і ставки.

Важливий момент – помилково відмовлятися від ГМО продуктів, тому що саме їх основне завдання захищати нас від пестицидів та інших хімічних речовин. Якщо ви чимось отруїлися, почалася блювота, пронос, болі в животі, то не соромтеся звертатися до клініки.

Нітрати не проникають через шкіру, тому ретельно мийте фрукти і овочі перед їжею
Нітрати не проникають через шкіру, тому ретельно мийте фрукти і овочі перед їжею / Фото: freepik.com

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І пам'ятайте, що більшість пестицидів та іншмх хімичних добрив не проникає всередину плодів через шкірку. Тому головний захист від попадання в наш організм і організм дітей пестицидів або інших добрив – це ретельне миття овочів і фруктів перед тим, як їх їсти.

Також раніше ми писали, як навчити дитину їсти овочі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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