Ніколь Кідман та Хав'єр Бардем знялися у чуттєвій чорно-білій фотосесії

Ніколь Кідман та Хав'єр Бардем у спільній зйомці / Фото: Hollywood Reporter

Ніколь Кідман, яку критикують у Мережі за зовнішній вигляд, знялася у новій фотосесії. Голлівудська актриса разом із Хав'єром Бардемом взяли участь у спільній чорно-білій зйомці для нового номера The Hollywood Reporter.

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Проєкт вийшов у рамках промокампанії нового фільму "Бути Рікардо" Аарона Соркіна, у якому актори зіграли головні ролі. Сюжет байопіку розповідає про виробництво американського ситкому "Я люблю Люсі". Відомі свого часу комедіанти Люсіль Болл та її чоловік Десі Арнас стикаються з серйозною кризою, яка ставить під загрозу їхню роботу та шлюб.

Кідман і Бардем також дали інтерв'ю виданню, в якому розповіли про знімальний процес та складнощі виробництва. Так, вибір Ніколь на головну роль викликав суперечки у соціальних мережах, доньці Люсі Арназ довелося виступити на захист зірки.

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Багато критики на свою адресу отримав із Хав'єр Бардем. Насамперед шквал обурення на актора посипався через те, що він іспанець, який зіграв роль кубинця Десі Арнаса.

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В інтерв'ю Бардем зазначив, що актори грають і прикидаються людьми різної національності.

Я актор, і цим я заробляю на життя: прикидаюся людьми, якими я не є.

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