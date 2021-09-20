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54-річна Ніколь Кідман в сексуальних образах знялася для обкладинки глянцю

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
20 вересня, 19:00
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Голлівудська зірка приміряла дизайнерські образи з колекцій сезону осінь-зима 2021/2022, а також прикраси ювелірного дому Bulgari для обкладинки жовтневого номера
Ніколь Кідман на обкладинці американського видання Harper's Bazaar
Ніколь Кідман на обкладинці американського видання Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Ніколь Кідман знялася для обкладинки жовтневого номера американського видання Harper's Bazaar. 54-річна актриса, яка заробляє півмільйона доларів за серію, позувала в елегантному і сексуальному вбранні від Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Dior і Burberry, а також ювелірних прикрасах Bulgari.

/ Фото: harpersbazaar.com

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Зірка розповіла в інтерв'ю про фільми та серіали, в яких грала, а також про майбутні проекти. Так, зараз Кідман зайнята виробництвом двох картин – "Норман" Роберта Еггерса і "Бути Рікардо" Аарона Соркіна, знятих під час пандемії.

/ Фото: harpersbazaar.com

Ніколь зазначила, що, граючи героїню Машу в серіалі "Дев'ять абсолютно незнайомих людей" насамперед зосередилася на почутті жалю до своєї героїні. Актрисі вдалося зробити її образ спокусливою, безжальною і доброзичливою, таку собі снігову королеву, яка може раптово розтанути від співчуття до оточуючих.

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/ Фото: harpersbazaar.com

Актриса зізналася, що завжди глибоко співчуває своїм персонажам, ніколи не засуджує їх або їх вибір. Обираючи ті чи інші ролі Кідман насамперед звертає увагу на характер персонажа і його складність. Вона не любить повторюватися, а обожнює кидати собі виклик.

/ Фото: harpersbazaar.com

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Вона розповіла, що часто їй доводиться виправдовуватися перед дітьми за свій зовнішній вигляд після зйомок. Наприклад, знімаючи подружні сварки в "Великій маленькій брехні", Ніколь приходила додому з синцями.

/ Фото: harpersbazaar.com

У бесіді з журналістами Кідман зазначила, що їй вдається знаходити баланс між роботою над власною продюсерською компанією, зйомками і сімейним життям завдяки тому, що зірка мало відвідує вечірки і заходи, а також не приділяє часу соцмережам.

/ Фото: harpersbazaar.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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