Ні, не рано: ТОП-7 трендових дизайнів манікюру навесні 2022

Наймодніші дизайни манікюру навесні 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встигли ми повноцінно відходити з новорічним манікюром, як вже погода натякає, що настав час вибирати весняні дизайни. Тому пропонуємо познайомитися з рейтингом найстильніших дизайнів манікюру весни 2022 року.

На вулиці +6, зовсім ніякого натяку на холодну та грізну зиму. Що, в основному, більше тішить, ніж засмучує. Адже так хочеться додати більше яскравих фарб! І найбільший кайф в тому, що ніхто не забороняє нам зробити весняний манікюр для гарного настрою хоч завтра!

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Весна 2022: ТОП-7 найстильніших дизайнів манікюру

Ненудний рожевий

Рожевий – один з відтінків, який чудово виглядає на нігтях цілий рік. Але більш доречного періоду для нього, ніж весна, знайти важко. А щоб нігті не були нудними, майстри нігтьового сервісу пропонують свою інтерпретацію цього кольору.

Оливковий леопард

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Оливковий колір почав набирати популярності ще в 2021 році, а навесні 2022 фахівці обіцяють йому новий виток слави. Крім того, тваринний принт знову повертається до моди. То чому б не поєднати таку красу разом.

Модний дизайн манікюру навесні 2022 року / Фото: Инстаграм

Небесно-блакитний

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Коли на вулиці безглузда погода, а так хочеться побачити чисте небо – малюйте його на нігтях.

Оксамитовий

Такий казковий ефект навесні 2022 року буде всюди! І ні, тепер блискітки не обов'язково покривати глянцевим зміцнювачем, адже матовий надасть унікального вигляду.

Кольоровий френч

Щось модно, щось вийшло з моди, а щось – френч, який знову завоює жіночі серця навесні 2022 року. Ось тільки не класичний, а кольоровий. Подивіться, наскільки стильно він виглядає на руках Меган Фокс.

Весною 2022 буде в моді кольоровий френч, як у Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Зебра

Анімалістика надовго засіла в нігтьових трендах, і особливу увагу навесні 2022 року модниці звернуть на принт зебри.

Модні варіанти дизайну манікюру навесні 2022 / Фото: Инстаграм

Колір Pantone 2022

Ну і, звичайно, головний тренд весни 2022 – нігті у кольорі Pantone. Тобто будь-які інтерпретації бузкового та фіолетового будуть на піку популярності.

Манікюр у кольорі Pantone 2022 буде на піку популярності навесні / Фото: Инстаграм

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