"Не час помирати": герцоги Кембриджські, Деніел Крейг та інші зірки на прем'єрі нової бондіани

Гості на прем'єрі фільму "Не час помирати" / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері, в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, відбулася довгоочікувана прем'єра саги про шпигуна 007 Джеймса Бонда, яку кілька разів переносили. На червоній доріжці прем'єри картини "Не час помирати" виконавець головної ролі Деніел Крейг з'явився в костюмі з рожевим смокінгом.

Деніел Крейг / Фото: Getty Images

Реклама

Модні критики вже відзначили колір костюма актора, припустивши, що відтінки рожевого були обрані як символ зміни в маскулінному всесвіті Бонда. Варто зазначити, що європейське суспільство побільше нашого розбирається в гендерній рівності та, швидше за все, вибір рожевого піджака був продиктований модою на різнокольорові чоловічі костюми.

Масштаб події вражає, враховуючи, що на червоній доріжці з'явилися і представники королівської сім'ї. Кейт Міддлтон прибула на прем'єру в золотій сукні-кейпі Jenny Packham з принцом Вільямом в оксамитовому смокінгу.

Реклама

/ Фото: Getty Images

Компанію їм склали принц Чарльз з дружиною герцогинею Корнуолльською, яка прибула в блідо-блакитній сукні зі срібною вишивкою Bruce Oldfield.

/ Фото: Getty Images

Прем'єру 25-го фільму про агента Джеймса Бонда відвідали актори, які зіграли головні ролі в картині: Рамі Малек, Леа Сейду, Лашана Лінч. До них приєдналися і Біллі Айліш з братом Фіннеасом, які створили саундтрек до фільму, сценаристка Фібі Уоллер-Брідж, актриса і колишня дівчина Бена Аффлека Ана де Армас, актор Джейсон Момоа з дітьми, співачка Джері Холлівелл з чоловіком.

Леа Сейду в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Лашана Лінч в Vivienne Westwood / Фото: Getty Images

Ана де Армас в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Біллі Айліш в Gucci з братом Фіннеасом / Фото: Getty Images

Джейсон Момоа з дітьми / Фото: Getty Images

Рамі Малек в Prada / Фото: Getty Images

Фібі Уоллер-Бридж в Azzaro / Фото: Getty Images

Джуді Денч / Фото: Getty Images

Мішель Йео, що зіграла дівчину Бонда у фільмі "Завтра не помре ніколи", в Ellie Saab / Фото: Getty Images

Джері Холлівелл з чоловіком / Фото: Getty Images

Цікаво, що на прем'єру запросили медичних працівників і військовослужбовців, які внесли неоціненний вклад під час пандемії.

Нагадаємо, фільм "Не час помирати" стане останнім, в якому агента 007 зіграв Деніел Крейг.

Читайте також:

Темношкіра жінка-агент і антагоніст: вийшов вражаючий трейлер фільму "Не час помирати"

Незрівнянний Джеймс Бонд: 8 "гарячих" фото іменинника Деніела Крейга з початку кар'єри