"Не время умирать": герцоги Кембриджские, Дэниел Крейг и другие звезды на премьере новой бондианы

Гости на премьере фильма "Не время умирать" / Фото: Getty Images
Сегодня вечером, в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, состоялась долгожданная премьера саги о шпионе 007 Джеймсе Бонде, которую несколько раз переносили. На красной дорожке премьеры картины "Не время умирать" исполнитель главной роли Дэниел Крейг появился в костюме с розовым смокингом.
Модные критики уже отметили цвет костюма актера, предположив, что оттенки розового были выбраны как символ смены в маскулинной вселенной Бонда. Стоит отметить, что европейское общество побольше нашего разбирается в гендерном равенстве и, скорее всего, выбор розового пиджака был продиктован модой на разноцветные мужские костюмы.
Масштаб события впечатляет, учитывая, что на красной дорожке появились и представители королевской семьи. Кейт Миддлтон прибыла на премьеру в золотом платье-кейпе Jenny Packham с принцем Уильямом в бархатном смокинге.
Компанию им составили принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской, прибывшей в бледно-голубом платье с серебряной вышивкой Bruce Oldfield.
Премьеру 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде посетили актеры, сыгравшие главные роли в картине: Рами Малека, Леа Сейду, Лашана Линч. К ним присоединились и Билли Айлиш с братом Финнеасом, которые создали саундтрэк к фильму, сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, актриса и бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас, актер Джейсон Момоа с детьми, певица Джери Холлиуэлл с мужем.
Интересно, что на премьеры пригласили медицинских работников и военнослужащих, которые внесли неоцененный вклад во время пандемии.
Напомним, фильм "Не время умирать" станет последним, в котором в качестве агента 007 появится Дэниел Крейг.
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