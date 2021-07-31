Не лише Говерла: які три гори треба підкорити кожному українцю

Плануєте сходження літом в Карпати, але не знаєте, куди саме? Ми розповімо про три гори для одноденного маршруту, які до снаги навіть новачкам

На яку гору піднятися літом-2021

Про гори must see в Україні розповіла гірський гід-інструктор Надія Правда. Вона нещодавно ділилася з нами чек-листом для походу в гори. Спойлер: одна з вершин не мейнстрімна, але гідна конкурувати з Говерлою. Цікаво, яку оберете ви?!

Надія Правда – супроводжуюча / Фото: пресслужба

Як щодо популярного Попа Івана Чорногірського?

Одна з найвищих гір України – Піп Іван Чорногірський, яка височіє на 2028 метрах і розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Під час підкорення вершини мандрівники насолоджуються не лише красою природи навколо, а й туристичними локаціями, які вони зустрічають на шляху.

Гора Піп Іван Чорногірський висотою 2028 метрів / Фото: Wikipedia

Якщо ризикнете піти, то побачите гору Вухатий Камінь, Дзембронські водоспади, та полонину Смотрич, де є сироварня, на якій можна придбати локальну бринзу та інші сири. Але родзинка подорожі все ж на самісінькій вершині Попа Івана – астрономічна і метеорологічна обсерваторія "Білий слон", яка перебуває на реконструкції.

Астрономічна і метеорологічна обсерваторія "Білий слон" / Фото: Wikipedia

Звідки стартувати: якщо ви за одноденний маршрут, то з села Дземброня Івано-Франківської області, або з полонини Смотрич (яка орієнтовно за 22 км від Дземброні). Орієнтовний час добирання 8 годин. Якщо ви поціновувачі походів хоча б на два дні, рекомендовано стартувати з села Шибене. І Піп Іван буде першою горою, яку ви підкорите, а кінцева зупинка – селище Дземброня. Звісно, не обійдеться й без ночівлі в горах.

Увага: дорога на місцевості у Дземброні екстремальна, рекомендуємо добиратися транспортом, який пристосується до дорожніх незручностей.

Наступна – незвідана Парашка!

Ця львівська гора не така популярна, як Говерла чи Піп Іван. Але експертка зазначила, що під час дебютного сходження вона з групою не очікувала, що за складністю підняття її можна буде порівняти з Говерлою. А краєвиди з Парашки мають всі шанси стати конкурентами вже згаданої гори.

Сходження на гору Парашка летом-2021 / Фото: karpaty.life

Висота Парашки – 1268,5 метрів, і це найвища вершина Львівщини. Перших 500 метрів сходження – не з легких, бо туристи долають "крутий" підйом, далі маршрут комфортніший. Якщо порівняти зі стартом сходження на Говерлу із навчально-спортивної бази "Заросляк", то він складніший.

Краєвиди з гори Парашка / Фото: пресслужба Реклама

Орієнтовний час добирання на Парашку – 11 годин, і за день ви пройдете 16 км (туди й назад). А щоб здолати шлях у два боки на Говерлу, мандрівники проходять менший кілометраж.

Звідки стартувати: з міста Сколе Львівської області, від супермаркету "Рукавичка".

Увага: рекомендується підкорювати гору з гідом, або людьми, які відвідували її неодноразово. Бо маркування шляхом до Парашки нечіткі, можна заблукати.

І на завершення – гора Хом’як!

Хом’як, яка розташована в Івано-Франківській області – це класика для любителів гір, як і Говерла. Її висота 1542 метри, а добиратися муситимете орієнтовно 8 годин.

Маршрут до підніжжя вершини красивий: вас вразять гірською естетикою ліс та серпантини. Але останні 500 метрів "хардкорні", і водночас цікаві, бо мандрівник бачить суцільне велике каміння замість звичної галявини. На Говерлі такого не побачити. З Хом’яка ви помітите пейзажі на Буковель та Говерлу.

Маршрут на гору Хом'як та краєвиди / Фото: Wikipedia

Звідки стартувати: туристи розпочинають сходження біля повороту в село Паляниця. Скупчення народу, який зібрався на Хом’як ви одразу помітите!

Увага: для підкорення гори гід не обов’язковий, бо великий потік людей та достовірне маркування не дадуть вам заблукати.

Світанок на горі Хом'як висотою 1542 метри / Фото: Wikipedia

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