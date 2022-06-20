Несхожий на Київ та Львів – 5 причин відвідати Ужгород після перемоги

5 причин відвідати Ужгород після перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Ужгород на Закарпатті – найменший обласний центр України. Про принади міста багато туристів й не здогадувалися, якби знали, то відвідали б його швидше за Київ та Львів. Гідеса Марія Заболотна розповіла, чому туристи приїдуть у містечко після перемоги – дізнайтеся 5 причин.

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1 – безтурботність

Хто приїжджав до Ужгорода, дивувався спокоєм, тишею та неспішністю в місті. Безтурботність – це перша асоціація, яка виникає під час прогулянки центральними вулицями. Туристи приїжджають сюди перезавантажитися. Після перемоги українці захочуть поновити життєвий баланс – Ужгород сприятиме цьому.

Туристи на екскурсіях казали, буцімто в Ужгороді ніхто не працює: всі лише гуляють та п’ють каву. У місті панує атмосфера безтурботності й під час війни. Воно залишилось "острівцем" спокою, попри сирени, десятки нових гостей та термінових справ місцевих, від яких залежить життя тисячі людей, – запевняє Марія Заболотна.

2 – географія

Місто Ужгород та Закарпаття загалом неодноразово були в складі різних країн. У регіоні відчувається культура, гастрономія та архітектура інших місцевостей. Ужгород поєднав у собі середньовічну Угорщину, міжвоєнну Чехословаччину, дісталася йому й радянська "спадщина", єврейські синагоги та німецький діалект.

У довоєнний час це був крутий туристичний бонус. Після перемоги місто стане одним з воріт, через які українці повертатимуться додому з-за кордону, – зазначила Марія Заболотна.

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3 – мініатюрність

Ужгород – це мініатюрне місто. Туристам вистачає вікенду, щоб відвідати локальні пам’ятки та влаштувати тур за межами обласного центру. Якщо любите швидкі та насичені враженнями подорожі, то місцевість здивує компактністю.

До ТОП-5 локацій, які закохують мандрівників у місто, входять: Ужгородський замок, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, Липова алея, провулки в центрі міста ("Пасаж Баті", "Малий Уж" і "Гірчичне зерно") та район Галагов з пам’ятками архітектури.

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4 – гастрономія

Закарпаття славиться на всю Україну гастрономією. Бограч, перчинка якого доведе до сліз, та вина з місцевими сирами стануть вашим улюбленим сетом. У Google протягом відпочинку туристи шукають й інші позиції: леквар, вурду, голаслі, лопатки, кийзлики, кнедлики, щоб познайомитися ближче з кухнею регіону.

В Ужгороді відчуєте смак одразу кількох країн та культур, не виїжджаючи за кордон. Страви угорської, чеської, словацької та італійської кухонь здивують поціновувачів гастрономії. Все це подарувала нам географія й історія. І тут ми плавно переходимо до ще однієї причини відвідати Ужгород, – зазначила Марія Заболотна.

Спробувати локальну кухню гідеса рекомендує в ТОП-5 закладах:

"Угорський двір" – кафе, де туристи люблять бограч та інші місцеві страви.

– кафе, де туристи люблять бограч та інші місцеві страви. "Штефаньо" - кондитерська, де куштують торт "Ужгород" та запивають кавою.

- кондитерська, де куштують торт "Ужгород" та запивають кавою. "СироВина" - дегустаційна зала з асортиментом закарпатського вина та сирів.

- дегустаційна зала з асортиментом закарпатського вина та сирів. Yuber.pub – закарпатська крафтова пивоварня.

– закарпатська крафтова пивоварня. Betyár Grill - барбекю-паб, де смакують закарпатську піцу.

5 – крафтовики

Туристи з Ужгорода не привозять китайські магнітики чи іншу типову сувенірку. Локальні крафтові виробники створюють унікальні продукти, які описують принади міста без слів. Вони вишукують старі рецепти чи надихаються сучасністю, роблячи нове, та дивують гостей.

Я вражена винахідливістю ужгородських креаторів. Наприклад, бренд косметики Ameli виробляє продукти на основі гідролатів (води з місцевих квітів та трав), а кондитер Валентина Штефаньо придумала рецептуру торта "Ужгород", який став конкурентом "Київського торта".

Гідеса рекомендує привезти додому частинку міста: вино, сирне асорті, торт "Ужгород", принтовий одяг з локальною говіркою, вироби з дерева та закарпатські пряники чи леквар.

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