Не припиняють наживатися на українцях! 4 найдорожчих готелі в Буковелі під час війни

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Жителі України масово виїжджають за кордон через війну. Країни йдуть на поступки та полегшують правила в’їзду, а деякі готелі – безоплатно заселяють українців. Цього очікували й від найдорожчого курорту України Буковелю! Але ні, дива не сталося. Преміальність залишилася безжальною "преміальністю" всупереч війні.
Ми проаналізували пропозиції житла на Booking. І розповімо про ТОП-4 найдорожчих готелі Буковеля, де не проявили милосердя до людей, які залишилися без даху над головою, й пропонують житло за високими цінниками.
Де українських біженців безплатно заселяють за кордоном?
Міжнародна мережа готелів Hilton заселяє українських біженців безплатно на 5 днів в один з готелів. Їх у Європі понад 200. Достатньо зареєструватися на сайті HospitalitySupport, щоб отримати 5 "монет", які будуть пропуском у безплатний номер.
Але пропозиція готелів Hilton "ховається", коли згадуєш про актора Бенедикта Камбербетча. Він зголосився безплатно заселити українських біженців у свій лондонський особняк за британською програмою Homes for Ukraine.
У Мережі стали вірусними фото його 4-поверхового особняка, де буцімто буде тимчасовий прихисток українців. Актор особняк купив ще в 2015-му приблизно за 106 млн гривень.
Ще одна безплатна та водночас безцінна пропозиція для тимчасового заселення українців – від короля Нідерландів Віллема-Александра. Він запропонував використати один зі своїх замків як прихисток для біженців з України. Милосердний вчинок!
Є готелі в Європі, які заселяють безплатно мам з маленькими дітьми в комфортабельні номери. Продовжувати розповідати про допомогу для українців можна безкінечно. Україна дякує за це небайдужим!
Тенденція останніх днів показала: у воєнний час видно світлих людей, які попри статус готові допомогти всім. І неважливо – це остання пенсія, номер у готелі чи замок. Але є люди, які наживаються на воєнному стані та закривають очі на запит людей про допомогу. Серед них – деякі власники готелів у Буковелі.
Хто увійшов до списку ТОП-4?
Найдорожчий номер знайшли в готелі HVOYA Apart-Hotel. Ціна за добу – 12 637 гривень. За ці гроші заселять в апартаменти площею 61 м² з двома спальнями.
В списку найдорожчих готелів на Booking – це єдиний преміальний готель, який зробив знижку на проживання. Ціна апартаментів без знижки становила 16 412 гривень.
Далі – готель MARION SPA, де найдорожчий вільний номер сьогодні коштує 12 200 гривень. За ці гроші поселять у суперлюкс площею 40 м² з доступом до спа-центру. В люксі поміститься сім’я з 5 людей.
Серед преміальних пропозицій на Booking побачили вільну віллу Villa Olexandr&Matvii. Ціна за добу проживання - 12 тис. гривень. За ці гроші у віллі з трьома спальнями та вітальнею зможе поміститися 9 людей. За тижневе проживання в преміальних умовах готуйтеся заплатити 84 тис. гривень.
"Найбюджетніший" варіант у списку ТОП-4 – готель ШПИЦІ Hotel & SPA. За преміальний люкс з терасою площею 64 м² та доступом до спа-центру заплатите 10 038 гривень.
Інформація актуальна на момент публікації. Список ТОП-4 найдорожчих пропозицій журналісти "Сьогодні" формували з огляду на вільні номера у березні та квітні. Найдорожчий 5-зірковий готель Буковелю Radisson Blu Resort Bukovel не увійшов у добірку. Причина цьому – відсутність вільних номерів на найближчі дати. Заселитись охочі можуть з 6 травня 2022 року.
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