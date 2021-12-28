Не знайдете в Google: ТОП-5 авторських коктейлів для Нового року (рецепти)

ТОП-5 авторських коктейлів для Нового року / Фото: Інфографіка Life Сьогодні
До Нового року-2022 лічені дні. Ми поспілкувалися з керівником київського бару PR Bar Олександром Сагань, який має 10-річний досвід приготування коктейлів. Він розповів "Сьогодні" про найкращі алкогольні поєднання для новорічної вечірки. Додайте їх в меню на Новий рік.
Це не класичні рецепти, а авторські. Їх ви не знайдете в Google. Олександр з командою бару придумав їх, черпаючи натхнення у новорічних фільмах, пряному глінтвейні та святковій аурі. Коктейлі після першого ковтка "телепортують" в атмосферу свята. Здивуйте ними своїх гостей! Але спершу дізнайтеся, як правильно формувати коктейльне меню.
4 правила для формування меню напоїв на Новий рік
Про головні правила, які допоможуть на день стати домашнім барменом ви дізналися. Тепер гайда готувати коктейлі!
1 – NY gin&tonic з ягідними нотами
Після побаченої назви подумали, що це типовий джин з тоніком? Ні. Але їх об’єднує просте приготування. Коктейль має цікавий смак завдяки ноткам ягід, бо в його основі малиновий джин. Напій освіжає та має мінімальну терпкість, адже в рецептурі гранатовий тонік. Після першого ковтка хочеться повторити, аби знову відчути малинову насолоду та несподіваний "гранатовий характер".
Інгредієнти:
- 50 мл малинового джину.
- 150 мл гранатового тоніка.
- Кілька кілець лимону та гранатових зерен.
- Листя свіжої м’яти.
- Лід.
Спосіб приготування:
- Додати всі інгредієнти у келих з льодом.
- Перемішати ложкою.
- Прикрасити свіжою м’ятою.
- Зробити перший ковток та повторити знову.
2 – Drunk Rudolpf з мандариновим смаком
Пили коктейль Pornstar Martini? Drunk Rudolpf – це його зимова інтерпретація. Бармени PR Bar надихнулися класичною рецептурою, та створили варіант коктейлю для новорічних тусовок. Після першого ковтку ви відчуєте мандаринові нотки, бо в рецептурі горілка зі смаком саме цього фрукта, а не класична, як в Pornstar Martini. І, звісно, пюре з маракуї. Поєднання тропічних смаків коктейлю здивує кожного.
Інгредієнти:
- 50 мл мандаринової горілки.
- 25 мл пюре з маракуї.
- 100 мл сухого ігристого вина.
- Дрібка ваніліну.
- Долька мандарину та його цедра для оздоблення.
- Лід.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти струсити в шейкері.
- Додати лід в бокал, з якого будете пити.
- Процідити суміш в бокал через сито.
- Прикрасити напій цедрою та дольками мандарину.
- Відчути насолоду від смаку коктейлю.
3 – Santa’s Cherry з пряною вишнею
Якщо не любите джин та горілку, бо обожнюєте віскі, то коктейль Santa’s Cherry для вас. В його основі американське віскі, вишневе пюре та лимонний сік. Завдяки фруктам, напій має насичений смак, кислинку та терпкість. На приготування треба витратити 4 хвилини. Рекомендуємо зробити на Новий рік коктейль саме за цим оригінальним рецептом, а не банальне поєднання віскі з колою.
Інгредієнти:
- 40 мл американського віскі.
- 10 мл лимонного соку.
- 20 мл цукрового сиропу.
- 40 мл вишневого пюре.
- Лід.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти струсити в шейкері.
- Додати лід в бокал, з якого будете пити.
- Процідити суміш в бокал за допомогою сита.
- Прикрасити напій цедрою лимона та вишнями на шпажці.
- Зробити ковток та дізнатися, який він на смак, цей алкогольний шедевр.
4 – Ginger mood з пряностями
Пряний коктейль Ginger mood на основі джину з ревенем та імбиром сподобається людям, які люблять неспішно пити напої в затишній атмосфері. Нотки імбиру в рецептурі ви відразу впізнаєте, бо він додасть гіркуватості, а терпкий каркаде освіжатиме, тож смак напою буде збалансований. Коктейль приготуйте замість глінтвейну, коли будете дивитися "Сам Вдома" 1 січня.
Інгредієнти:
- 40 мл джину з ревенем та імбиром.
- 30 мл сиропу каркаде*.
- 15 мл лимонного соку.
- 100 мл безалкогольного тоніка "Імбирний ель".
- Цукати імбиру для прикраси.
- Лід.
*Для приготування сиропу каркаде, змішайте 1 літр води, 0,5 кг цукру та 100 г чаю каркаде у каструлі та доведіть до кипіння. Далі суміш варіть на мінімальному вогні 15 хв, опісля процідіть та охолодіть, щоб додати в коктейль. Сиропу вистачить на компанію друзів!
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти додайте до келиха з льодом та перемішайте ложкою.
- Прикрасьте імбирними цукатами.
- Насолоджуйтеся та знайте, ви захочете його повторити.
5 – Fireplace seating, який нагадає запашний чай
Бармени PR Bar придумали коктейль Fireplace seating, надихнувшись затишними посиденьками біля каміна. Повірте, напій доповнить цю атмосферу. Бо в основі коктейлю пряний ром, пюре з обліпихи та апельсиновий сік. Інгредієнти нагадують рецептуру зігріваючих чаїв. На Новий рік рекомендуємо приготувати алкогольний пряний "чай" та випити декілька келихів до 00:00.
Інгредієнти:
- 50 мл пряного рому.
- 40 мл пюре з обліпихи*.
- 40 мл апельсинового соку.
- 25 мл цукрового сиропу*.
- Гілочка чебрецю та декілька ягід обліпихи для прикраси.
- Слайс апельсину для прикраси.
- Лід.
*Для приготування цукрового сиропу, змішайте в каструлі 1 кг цукру та 750 мл води. Опісля помішуйте рідину, щоб цукор розтопився, охолодіть її та додавайте до напою.
*Для приготування пюре з обліпихи, розморозьте 1 кг фрукта та додайте 400 мл цукрового сиропу. Опісля збийте в блендері суміш, процідіть через сито.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти перемішайте в шейкері.
- Додайте лід в келих з якого будете пити коктейль.
- Опісля процідіть через сито в келих суміш.
- Прикрасьте слайсом апельсину, гілочкою чебрецю та обліпиховими ягодами.
- Спробуйте коктейль та розкажіть іншим про напій для посиденьок біля каміна.
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