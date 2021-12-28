Не найдете в Google: ТОП-5 авторских коктейлей для Нового года (рецепты)

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До Нового года-2022 считанные дни. Мы пообщались с руководителем киевского бара PR Bar Александром Сагань, у которого 10-летний стаж приготовления коктейлей. Он рассказал "Сегодня" о лучших алкогольных сочетаниях для новогодней вечеринки. Добавьте их в меню на Новый год.
Это не классические рецепты, а авторские. Их вы не найдете в Google. Александр с командой бара придумал их, вдохновляясь новогодними фильмами, пряным глинтвейном и праздничной аурой. Коктейли после первого глотка "телепортируют" в атмосферу праздника. Удивите ими своих гостей! Но сначала узнайте, как правильно формировать коктейльное меню.
4 правила формирования меню напитков на Новый год
О главных правилах, которые помогут на день стать домашним барменом, вы узнали. Теперь айда готовить коктейли!
1 – NY gin&tonic с ягодными нотами
После увиденного названия подумали, что это типичный джин с тоником? Нет. Но их объединяет простое приготовление. Коктейль с интересным вкусом благодаря ноткам ягод, потому что в его основе малиновый джин. Напиток с минимальной терпкостью, ведь в рецептуре гранатовый тоник. После первого глотка хочется повторить, чтобы снова почувствовать малиновое наслаждение и неожиданный "гранатовый характер".
Ингредиенты:
- 50 мл малинового джина.
- 150 мл гранатового тоника.
- Несколько колец лимона и гранатовых зерен.
- Листья свежей мяты.
- Лед.
Способ приготовления:
- Добавить все ингредиенты в бокал со льдом.
- Перемешать ложкой.
- Украсить свежей мятой.
- Сделать первый глоток и повторить снова.
2 – Drunk Rudolpf с мандариновым вкусом
Пили коктейль Pornstar Martini? Drunk Rudolpf – это его зимняя интерпретация. Бармены PR Bar вдохновились классической рецептурой и создали вариант коктейля для новогодних тусовок. После первого глотка вы почувствуете мандариновые нотки, потому что в рецептуре водка со вкусом именно этого фрукта, а не классическая, как у Pornstar Martini. И, конечно, пюре из маракуйи. Сочетание тропических вкусов коктейля удивит каждого.
Ингредиенты:
- 50 мл мандариновой водки.
- 25 мл пюре из маракуйи.
- 100 мл сухого игристого вина.
- Щепотка ванилина.
- Долька мандарина и его цедра для украшения.
- Лед.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты встряхнуть в шейкере.
- Добавить лед в бокал из которого будете пить.
- Процедить смесь в бокал через сито.
- Украсить напиток цедрой и дольками мандарина.
- Испытать наслаждение от вкуса коктейля.
3 – Santa's Cherry с пряной вишней
Если не любите джин и водку, потому что обожаете виски, то коктейль Santa's Cherry для вас. В его основе американский виски, вишневое пюре и лимонный сок. Благодаря фруктам напиток имеет насыщенный вкус, кислинку и терпкость. На приготовление нужно потратить 4 минуты. Рекомендуем сделать на Новый год коктейль именно по этому оригинальному рецепту, а не банальное сочетание виски с Coca-Cola.
Ингредиенты:
- 40 мл американского виски.
- 10 мл лимонного сока.
- 20 мл сахарного сиропа.
- 40 мл вишневого пюре.
- Лед.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты встряхнуть в шейкере.
- Добавить лед в бокал, из которого будете пить.
- Процедить смесь в бокал с помощью сита.
- Украсить напиток цедрой лимона и вишней на шпажке.
- Сделать глоток и узнать, какой он на вкус, этот алкогольный шедевр.
4 – Ginger mood с пряностями
Пряный коктейль Ginger mood на основе джина с ревенем и имбирем понравится людям, которые любят не спеша пить напитки в уютной атмосфере. Нотки имбиря в рецептуре вы сразу узнаете, потому что он придаст горчинки, а терпкий каркаде будет освежать, поэтому вкус напитка будет сбалансирован. Коктейль приготовьте вместо глинтвейна, когда будете смотреть "Один дома" 1 января.
Ингредиенты:
- 40 мл джина с ревенем и имбирем.
- 30 мл сиропа каркаде*.
- 15 мл лимонного сока.
- 100 мл безалкогольного тоника "Имбирный эль".
- Цукаты имбиря для украшения.
- Лед.
*Для приготовления каркаде сиропа, смешайте 1 литр воды, 0,5 кг сахара и 100 г чая каркаде в кастрюле и доведите до кипения. Далее смесь варите на минимальном огне 15 мин, затем процедите и охладите, чтобы добавить в коктейль. Сиропа хватит на компанию друзей!
Способ приготовления:
- Все ингредиенты добавьте в бокал со льдом и перемешайте ложкой.
- Украсьте имбирными цукатами.
- Наслаждайтесь и знайте, вы захотите его повторить.
5 – Fireplace seating, который напомнит душистый чай
Бармены PR Bar придумали коктейль Fireplace seating, вдохновившись уютными посиделками у камина. Поверьте, напиток дополнит эту атмосферу. В основе коктейля пряный ром, пюре из облепихи и апельсиновый сок. Ингредиенты напоминают рецептуру согревающих чаев. На Новый год рекомендуем приготовить алкогольный пряный чай и выпить несколько бокалов до 00:00.
Ингредиенты:
- 50 мл пряного рома.
- 40 мл пюре из облепихи*.
- 40 мл апельсинового сока.
- 25 мл сахарного сиропа*.
- Веточка тимьяна и несколько облепиховых ягод для украшения.
- Слайс апельсина для украшения.
- Лед.
*Для приготовления сахарного сиропа смешайте в кастрюле 1 кг сахара и 750 мл воды. Затем помешивайте жидкость, чтобы сахар растопился, охладите ее и добавляйте в напиток.
*Для приготовления пюре из облепихи разморозьте 1 кг фрукта и добавьте 400 мл сахарного сиропа. Затем взбейте в блендере смесь, процедите через сито.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты перемешайте в шейкере.
- Добавьте лед в бокал из которого будете пить коктейль.
- Затем процедите через сито смесь в бокал.
- Украсьте слайсом апельсина, веточкой чабреца и облепиховыми ягодами.
- Попробуйте коктейль и расскажите другим о напитке для посиделок у камина.
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