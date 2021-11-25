Не ялинкою єдиною: "дощик у волоссі" підірвав TikTok і став головною ідеєю новорічної зачіски

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Tinsel hair не можна назвати новим трендом, оскільки він уже не перший рік напередодні зимових свят намагається увірватися у маси. Але, благо соцмережам, у новорічну ніч 2022 року дощик у волоссі стане фішкою багатьох зачісок. Щоб підготуватися до найголовнішої ночі року, варто порадувати себе та новинками косметики, які можна вигідно купити на Чорну п'ятницю.
Дощик у волоссі – звучить нескладно, але провернути таку штуку самостійно не так легко. Ви ж не ялинка – просто покласти зверху не вдасться. То що робити?
Світові знаменитості, які з'являлися на публіці з дощиком у волоссі, використовували пасма tinsel hair на спеціальних шпильках. Поки є час, ви без проблем можете купити такі в Інтернеті.
Наприкінці 2021 року тренд на дощик у волоссі вистрілив зі швидкістю світла, зібравши вже понад 54 мільйони переглядів під хештегом #hairtinsel тільки в TikTok. У відео блогери, стилісти та звичайні користувачі показують, як надійно закріпити дощик на волоссі. Такі блискучі нитки можна носити місяцями, не знімаючи. Вони не несуть жодної шкоди вашому волоссю і миються у звичний спосіб.
@_maermaer My hair tinsel after the shower? #hairtinsel #fairyhair #SoundcoreGoForGold #fyp ♬ gojo supremacy – люблю соню влада бебровича @ishymon I didn’t think i’d love it as much as i did. I felt like an early 20's pop star #fyp #foryou #tinselhair ♬ original sound – Agnes Solaru @hairbykenzie.t ✨Tinsel Time✨ #tinsel #hair #sparkles #fun #glitter #extensions ♬ original sound – Hairbykenzie.t
Але є й інший спосіб легко закріпити дощик у волоссі: беремо звичайну мішуру для новорічної декорації та вплітаємо в шевелюру – вуаля!
Розглянемо приклади, як створити незабутню зачіску за допомогою дощику у волоссі.
Завдяки тиктокерам, тренд на блискуче та кольорове волосся актуальний не лише взимку, а й у будь-яку іншу пору року. А ікона стилю Бейонсе придумала з'явитися із золотим волоссям ще на червоній доріжці премії "Греммі" в 2010 році.
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