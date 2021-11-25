Не елкой единой: "дождик в волосах" взорвал TikTok и стал главной идеей новогодней прически

Дождик в волосах сделает вас королевой новогодней ночи / Фото: Коллаж: Сегодня

Tinsel hair нельзя назвать новым трендом, поскольку он уже не первый год в канун зимних праздников пытается ворваться в массы. Но, благо соцсетям, в новогоднюю ночь 2022 дождик в волосах станет фишкой многих причесок. Чтобы подготовиться к самой главной ночи в году, стоит порадовать себя и новинками косметики, которые можно выгодно купить на Черную пятницу.

Дождик в волосах – звучит несложно, но провернуть такую штуку самостоятельно не так-то легко. Вы же не елка – просто положить сверху не получится. Так что же делать?

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Кейси Масгрейвс с дождиком в волосах / Фото: Twitter

Мировые знаменитости, которые появлялись на публике с дождиком в волосах, использовали пряди tinsel hair на специальных заколках. Пока еще есть время, вы без проблем можете купить такие в Интернете.

В конце 2021 тренд на дождик в волосах выстрелил со скоростью света, собрав уже более 54 миллионов просмотров под хештегом #hairtinsel только в TikTok. В видео блогеры, стилисты и обычные пользователи показывают, как надежно закрепить дождик на волосах. Такие блестящие нити можно носить месяцами, не снимая. Они не несут никакого вреда вашим волосам и моются самым привычным способом.

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Но есть и другой способ легко закрепить дождик в волосах: берем самую обычную мишуру для новогодней декорации и вплетаем в шевелюру – вуаля!

Рассмотрим примеры, как создать незабываемую прическу с помощью дождика в волосах.

Дождик в волосах – тренд TikTok / Фото: Инстаграм

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Tinsel hair станет фишкой новогодней прически / Фото: Инстаграм

Шикарно вплетенный дождик в волосы / Фото: Инстаграм

Мода на блестящие волосы особенно актуальна перед Новым годом 2022 / Фото: Инстаграм

Дождик в волосах на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Вариации дождика в волосах могут быть разными / Фото: Инстаграм

Блестящие волосы на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Блестящие волосы с новогодними украшениями / Фото: Инстаграм

Благодаря тиктокерам, тренд на блестящие и цветные волосы актуален не только зимой, но и в любое другое время года. А икона стиля Бейонсе придумала появиться с золотыми волосами еще на красной дорожке премии "Грэмми" в 2010 году.

Бейонсе на "Грэмми" в 2010 году / Фото: открытые источники

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