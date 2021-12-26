Наталя Могилевська поділилася лайфхаками, як позбутися похмілля на свята / Фото: Колаж: Сьогодні
У святкову ніч, з 31 грудня на 1 січня, о 00:00 канал "Україна" покаже вибухову прем'єру концерту-нагородження найкращих пісень року "Музична платформа". Найпопулярніші артисти подарують глядачам веселі та запальні виступи і привітають з 2022 роком.
Зірка українського шоу-бізнесу, капітан вокального талант-шоу "Співають всі!" Наталя Могилевська у концерті "Музична платформа" виконає хіт 2021-го року "До дна". За лаштунками артистка зізналася, чи дозволяє собі випити на свята.
Я практично не вживаю алкоголю вже багато років, але келих шампанського у новорічну ніч можу собі дозволити", – коментує Наталя Могилевська за лаштунками концерту "Музична платформа".
Від похмілля є кілька ефективних способів. Наприклад, випити чарку чогось або пити багато води. Також раджу зайнятися йогою або виконати дихальні вправи. І, звісно, молитва із текстом: "Більше ніколи!" – сміючись, розповіла Наталія Могилевська на знімальному майданчику каналу "Україна".
Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".
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